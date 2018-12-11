Kulağını deldirdiğine bin pişman oldu

4 buçuk yıl önce kulaklarını deldiren 29 yaşındaki Amber Rega, bin pişman oldu. Kulakların arkasında yumrular oluşan genç kadın, gün geçtikçe büyüyen yumrulardan kurtulmak için farklı yollar denedi.

Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.

Yumrular gün geçtikçe büyüyordu.

Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi ve yıllar sonra kulaklarındaki yumrulardan kurtuldu.

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