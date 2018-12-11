Hayat Kulağını deldirdiğine bin pişman oldu
GENEL SAĞLIK

Kulağını deldirdiğine bin pişman oldu

29 yaşındaki Amber Rega, 4 buçuk yıl önce kulağını deldirtikten sonra kulaklarının arkasında yumrular oluştu. Yumrular her geçen gün biraz daha büyümeye başlayınca genç kadın, onlardan kurtulmanın yollarını aradı.

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Amber Rega
Amber Rega

4 buçuk yıl önce kulaklarını deldiren 29 yaşındaki Amber Rega, bin pişman oldu. Kulakların arkasında yumrular oluşan genç kadın, gün geçtikçe büyüyen yumrulardan kurtulmak için farklı yollar denedi.

Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.

Yumrular gün geçtikçe büyüyordu.

Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi ve yıllar sonra kulaklarındaki yumrulardan kurtuldu.

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