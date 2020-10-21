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Kusmak abdesti bozar mı?

Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. "Kusmak abdesti bozar mı?" sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin kusmak abdesti bozar mı? sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kusmak abdesti bozar mı?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Hz. Peygamberin (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 110-113; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 49-52; Meydânî, el-Lübâb, I, 12).

Şâfiîlere göre ise kusmakla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200)."

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