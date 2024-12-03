Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, mezhepler arasında

in farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusuna yanıt verdi. İşte mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? sorusunun yanıtı...