Kusmak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre abdesti bozan haller

Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu? Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın... Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Peki abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?