Kusmak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre abdesti bozan haller

Kusmak durumunda abdest bozulur mu sorusu, İslam dininde sıkça sorulan bir sorudur. Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. "Kusmak abdesti bozar mı?" sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Diyanet'e göre abdesti bozan haller.
Kusmanın abdesti bozup bozmadığı, İslam camiası tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. İstemsiz bir eylem olan kusma işleminin abdesti bozup bozmadığıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları yer almaktadır. Peki, kusmak abdesti bozar mı?
Kusmak abdesti bozar mı?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kusmak abdesti bozar mı?" sorusuna şu yanıt verildi:
"Hz. Peygamberin (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 110-113; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 49-52; Meydânî, el-Lübâb, I, 12).
Şâfiîlere göre ise kusmakla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200)."
Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?
Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergînânî, el-Hidâye, 1/62). Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.