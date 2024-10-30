Tedavi amacıyla diş doldurtmak veya kaplatmak caizdir. Peki dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protez, abdest ve gusüle engel olur mu? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.
Rabbimiz ayet-i kerimde şöyle buyurmakta: “Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?” (Kasas, 28/60) Peki diş dolgusu, kaplatmak vb. Abdeste ve gusle engel olur mu?
Diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu?
Diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu?" sorusu diş dolgusu yaptırmak veya kaplatma isteyenler tarafından merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? sorusuna yanıtı şöyle:
- "Tedavi amacıyla diş doldurtmak veya kaplatmak caizdir. Dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protez, abdest ve guslün sıhhatine engel olmaz. Ancak çıkarılıp takılabilen/sabit olmayan dişlerin gusül abdesti esnasında ağzı yıkarken (mazmaza) çıkarılması gerekir.
- Diş dolgusu yapıldıktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplandıktan sonra, dolgu ve kaplamanın dışı, dişin dış kısmı hükmünü alır. Bu sebeple, ağız yıkanınca, kaplama yapılan dişler de yıkanmış sayılır. Bu nedenle kişi, tedavi amaçlı olarak dişlerine dolgu veya kaplama yaptırabilir ve abdest ya da gusül alıp, ibadetlerini yapabilir. Söz konusu tedavinin abdestsiz, cünüp veya âdetli iken yapılması da mümkündür."