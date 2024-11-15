Abdestli olduğumuzu unutursam ne olur?
Abdest, İslam dininde namaz kılmak, Kur'an okumak veya bazı ibadetleri yerine getirmek için gerekli olan fiziksel ve ruhsal temizlenme işlemidir. Peki abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır? Diyanetin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Namazın adapları, namazın huşu ve saygı içinde kılınmasını sağlayan, namazı güzelleştiren sünnetler ve tavsiye edilen uygulamalardır. Abdest, dinimizde bedenin belirli bölgelerinin yıkanması ya da meshedilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir temizlik ve arınma ibadetidir. Arapçada "temizlik" anlamına gelen "vudû" kökünden türemiştir. Abdest, fiziksel temizliğin yanı sıra ruhsal bir arınma sağlayarak, kişinin ibadetlere hazırlıklı ve huzurlu bir şekilde katılmasına vesile olur.
Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?
"Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinde şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?" soruna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
"Bir kimse abdest aldığından emin olduğu hâlde,
ini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse, o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği hâlde, sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse ise abdestsiz sayılır. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 56; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 283)."
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