Kutadgu Bilig çocuklarda iz bırakacak

Dil ve kültür tarihimizin en önemli metinlerinden olan Kutadgu Bilig, yazılışının 950. yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından resimli hâle getirildi ve “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” adıyla yayınlandı. Erkan Göksu ve Fatih Akman’ın yayına hazırladığı Türk düşünce dünyasının temel eseri olan Kutadgu Bilig’in çizimleri Aslıhan Kübra Coşgun’a ait. Dr. Ferit Salim Sanlı koordinatörlüğündeki çalışma, Kutadgu Bilig’in hikayeleriyle anlam bütünlüğünü yansıtırken aynı zamanda Milli Eğitim’de ilkokul ve ortaokul çocukları için belirlenen vizyona uygun olarak tasarlandı. Kitabı okuyan çocuklarda Türk tarihinin çok eski çağlardan itibaren devam eden varlığına ve seyrine dair farkındalık oluşacaktır” diyen tarihçi yazar Doç. Dr. Erkan Göksu, şöyle devam ediyor: “Cimrilik, inatçılık, sabırsızlık gibi alışkanlıkların kişisel ve toplumsal zararlarını gösteren örnekler karşılığında beklenen erdemleri işaret eden hikayeler, çocukların gelişiminde tatlı bir iz bırakacaktır.”

Doç. Dr. Erkan Göksu

AHLÂK EĞİTİMİNDE İSTİFADE EDELİM

Günümüzde kullanılan birçok atasözü ve darbı meselin Kutadgu Bilig’den çıktığına dikkat çeken Göksu, “Çocuklarımız hâlâ Andersen, La Fontaine okuyup duruyor. Kültürel olarak bize uzak bu metinler yerine bize ait öğeleri gün yüzüne çıkartıp çocuklarımızın ruh dünyasına sokmak istiyoruz. Dört karakter üzerinden kurulan bir anlatım var. Mesela hükümdara Gündoğdu deniliyor. Çünkü hükümdar güneşe benzetiliyor. Güneş her zaman güçlüdür, herkesi eşit derecede aydınlatır. 10-11. yüzyılda yazılmış bir eserden bahsediyoruz, ayet ve hadislerin Türkçe tercümeleri var. Bütün bunların bulunduğu eseri, çocuklara uygun hâle getirdikten sonra ahlâk eğitiminde, Türkçe eğitiminde, değerler eğitiminde bu eserden neden istifade etmeyelim ki...” diyor.

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SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTMALIYIZ

Kendi tarihimizin önemli metinlerini bugüne ulaştırmada zorluk yaşadığımızı belirten Göksu, “Temel metinlerimizi, kendi insanımıza çok iyi tanıtamadığımızı söyleyip duruyoruz hep. Batı’da yüzlerce örneği var bunun. Shakespeare’in komedisini yapıyor, dramını, korku filmini yapıyor, çocuğa uygun hâle getiriyor, her döneme ve her yaşa uyarlayarak sürekli gündemde tutuyor. Bir yandan da Superman, Batman gibi bir sürü kurgusal kahraman ortaya çıkarıldı. Bizim de hem destanlarımızda hem tarihimizde, yazılı ve sözlü geleneğimizde buna muadil yüzlerce kahraman ve eser olmasına rağmen ne yazık ki bunları günümüz gençlerine, çağın edebi ve görsel şartlarına uygun olarak ulaştıramıyoruz. Uzun süredir kafamı meşgule eden bir sorundu bu. Çocukların anlam dünyasına bir Gündoğdu karakterini, bir Aydoğdu, Övülmüş, Uyanmış karakterini sokalım istedik. Bunu yaparken de çocukların zihin dünyalarında yer edecek şekilde çizimlerini yapıp çocuk karakterler şeklinde çalışalım istedik” şeklinde konuşuyor.

“Bu iş bize kalmamalıydı ama biz bir deneme yaptık, inşallah bundan sonra sayıları artar ve eser de gereken ilgiyi görür” temennisinde bulunan Göksu, sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Bu kitap okullarda da okutulmaya başlanmalı. Asıl hedefimiz eğitimde yardımcı kitap, okuma kitabı olarak sunulmasıdır. Umarım öğretmenler ve yetkililer de bunu görürler, anlarlar. Bizde de bu tür karakterlerin yaratılabileceğini göstermiş oluruz. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Dede Korkut gibi geleneğimizi modern dünyaya, estetiğe, edebi tarzlara intibak edecek çalışmalar yapmalıyız.”

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Adı var kendisi yoktu

Kutadgu Bilig’in Türk İslâm medeniyetinin en önemli eserlerinden biri olduğuna dikkat çeken kitap koordinatörü Dr. Ferit Salim Sanlı, “Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri kıymetli bir siyasetname niteliği taşıyor. Çocuklar içn hazırladığımız bu kitap, alanında bir ilk. Adı var kendisi ortada yok bir çalışma gibiydi Kutadgu Bilig, bunu değiştirmek istedik. Kitap her ne kadar çocuklar için hazırlansa da kamuoyu tarafından heyecanla karşılandı. Bunu görmek yeni çalışmalar için ciddi bir motivasyon teşkil ediyor. Okulların açıldığı dönemde de uygun olan okullara bu çalışmayı ulaştıracağız. Okumak isteyenler illerinde bulunan Ülkü Ocakları’ndan ücretsiz temin edebilirler” diyor.

Dr. Ferit Salim Sanlı

Hacettepe Üniversitesi’nde görevli Sanlı, eğitim ve kültür faaliyetlerinin artacağını haber vererek şöyle devam ediyor: “Kutadgu Bilig sonrasında yayınlamak üzere hazırladığımız Çocuklar İçin Orhun Yazıtları, Çocuklar İçin Divanı Lugatit Türk kitapları da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Türk kamuoyuna takdim edilecek. Önemli eserlerimizin Türk milletine daha iyi tanıtılması için birçok faaliyete imza attık. Bilge Türk dergisi, Dr. Devlet Bahçeli’ye izafeten yayınlamaya başladık. Ortaöğretimler için yayınlanıyor daha çok. Çizimleri ve yazılarıyla ciddi bir teveccüh gördü. Ülkü Ocakları dergisi devam ediyordu, bir de Dönence edebiyat dergisini yayınlamaya başladık. Bir eğitim ve kültür vakfıyız. Genel Başkanımız sayın Sinan Ateş gibi yönetimde sosyal ve beşeri bilimler alanında yer alan akademisyenler bulunuyor. Bu yayınlar zaten yapılıyordu ama bu dönemde hızlandırıldığını söyleyebiliriz.”

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Masalsı şekilde çizdim

Aslıhan Kübra Coşgun, Kutadgu Bilig’deki kahramanlara çizimleriyle hayat kattı. Mitolojik, tarihi çizimler konusunda deneyimli bir isim olan Coşgun, eser başlıklarına göre tek tek çalıştığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Tamamen özgün olmasın istedim. Çocukların dikkatini çekecek şekilde çizim ve renklendirmeyi denedim. Eserin bende yer ettiği ölçüde, masalsı bir şekilde işlemeye çalıştım.”