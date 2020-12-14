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Lebeniye çorbası tarifi: Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Yoğurt çorbalarının vazgeçilmezi: Lebeniye çorbası

Özel günlerinizde yapacağınız en güzel ve doyurucu çorba: Lebeniye çorbası. Adını Arapçada yoğurt anlamına gelen Leben kelimesinden alan Lebeniye çorbası, Gaziantep yöremize ait. Peki lebeniye çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Detaylar tarifimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lebeniye çorbası.
Lebeniye çorbası.

Uğraştığınız zamana değecek bir çorba hazırladık sizler için. İçinde nohut ve kıyma olan lebeniye çorbası bir o kadar da lezzetli. İnce ipuçlarını da eklediğimiz tarifimiz sizlerle. Kolay gelsin...

Lebeniye çorbası.

Lebeniye çorbası tarifi için malzemeler

100 Gram Köftelik Dana Kıyma

Yeteri Miktarda Tuz

Yeteri Miktarda Toz Karabiber

1 Çorba Kaşığı Un

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

1 Su Bardağı Geceden Bir Taşım Kaynatılıp Suyuyla Bekletilmiş Aşurelik Buğday

1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut

1 Su Bardağı Kemik Suyu

2 Su Bardağı Süzme Yoğurt

1 Adet Yumurta

Üzeri İçin

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Tatlı Kaşığı Kuru Nane

Lebeniye çorbası.

Lebeniye çorbası yapılışı

BİLGİ

Nohut; geceden ıslatılmış olmalı, aşurelik buğday; gece bir taşım suyla kaynatılıp bekletilmiş olmalı.

Kıymaya tuz ve karabiber serpip yoğurun. Bir tepsiye unu serpin ve kıymadan nohut büyüklüğünde yuvarlayıp una bulanmasını sağlayın. Bir tavayı kızdırıp yağlayın, köfteleri kızartın ve kenara alın. Buğdayı geceden kalan suyuyla ayrı bir yerde haşlayın. Nohutların da suyunu döküp ayrı bir yerde haşlayın. Buğday ve nohudu suyuyla beraber aynı tencereye alıp kemik suyunu ilave edin ve 10 dakika kaynatın. Köfteleri ve tuzunu ilave edin. Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Kaynayan çorbadan bir kepçe alıp yumurtalı yoğurda bağlayın ve hızlı hızlı karıştırın. Yoğurdun tamamını çorbaya ilave edip karıştırarak bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatın. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırın ve naneyi ilave edip altını kapatın. Çorbayı servis ederken üzerinde gezdirin.

Lebeniye çorbası.

Lebeniye çorbası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan lebeniye çorbası 60 dakikada pişer.

Lebeniye çorbası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan lebeniye kalorisi 185,4.

Lebeniye çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lebeniye çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17,5 lira.

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