LGBT her kılığa giriyor: Başörtülü kadın önerdiği kitaplarla tepki topladı
Son günlerde LGBT propagandası tehlikeli boyutlara kaymaya başladı. Dijital platformların yayınladıkları içerikler ve sanat icra ettiğini savunan kişilerin LGBT'ye desteklerinin yanı sıra sosyal medyadan pedofili ve cinsel istismarı meşru sayan kitaplar da öneriliyor. Son olarak Youtube'deki sayfasından LGBT temalı kitaplar öneren bir kadın izleyicilerden büyük tepki topladı. Görüntüdeki kadının başörtülü olması LGBT'nin her kılığa girdiğini bir kez daha gösterdi.
Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor.
Bu projenin temelinde ise çocuklar yer alıyor. LGBT'yi meşrulaştırmak için sosyal medyada yayımlanan diziler olduğu gibi kitaplarda yer alıyor. Son olarak kendi Youtube sayfasından LGBT temalı kitaplar öneren Sena Nur Işık oldu. Işık, çocuk yaşta takipçilerin çoğunlukta olduğu sayfasından 5 LGBT içerikli kitap önerdi. İzleyiciler, Işık'ın hem başörtülü olup hem de bu sapkın projeyi destekleyici bir video yapmasını tepkiyle karşıladı.