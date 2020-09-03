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Limonlu portakallı kek tarifi: Lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır?

Limonlu portakallı kek tarifi: Lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır?

Yanınızdaki bir fincan çayın yanına limonlu portakallı kek pek iyi gider. Mis gibi kokusu iştahınızı kabartabilir. Pofluğuyla, pamuk gibi dokusuyla, enfes tadıyla aklınızı başınızdan alacak limonlu portakallı kek tarifini sizler için derledik. Peki lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte tarif...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Limonlu portakallı kek.
Limonlu portakallı kek.

Portakal ve limon kokularının iç içe girdiği bu kek tarifinin malzemeleri, hazırlık aşamaları oldukça kolay. Yemek tariflerinden mis gibi limonlu portakal kek için tarife buyurun...

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Limonlu portakallı kek tarifi

Malzemeler:

1 Ve 1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker

3 Adet oda sıcaklığında yumurta

120 Gram tereyağı

1 Adet rendelenmiş portakal kabuğu

1 Adet rendelenmiş limon kabuğu

1/2 (yarım) adet limon

1 Su bardağı süzme yoğurt

2 Ve 1/2 (yarım) su bardağı un

1 Paket nanilya

1 Paket kabartma tozu

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Yapılışı:

Toz seker ve yumurtaları köpürene kadar çırpın.

Yağı da ekleyin, çırpın.

Limon ve portakal rendelerini ekleyin. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Yoğurdu ekleyip karıştırın. Unu, vanilyayı, kabartma tozunu eleyin ve karışana kadar karıştırın.

Pişirme kağıdı serili orta boy bir kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırında kızarana ve kürdan batırdığınızda temiz çıkana kadar pişirin.

Kek kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan kek 40 dakikada pişer

Kekin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kekin kalorisi 322 kalori.

Kek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,5 lira.


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