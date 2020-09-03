Limonlu portakallı kek tarifi: Lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır? Limonlu portakallı kek tarifi: Lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır? Yanınızdaki bir fincan çayın yanına limonlu portakallı kek pek iyi gider. Mis gibi kokusu iştahınızı kabartabilir. Pofluğuyla, pamuk gibi dokusuyla, enfes tadıyla aklınızı başınızdan alacak limonlu portakallı kek tarifini sizler için derledik. Peki lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte tarif...

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 15:18 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 15:18 Yeni Şafak