Limonlu portakallı kek tarifi: Lezzetli kolay limonlu portakallı kek nasıl yapılır?

Portakal ve limon kokularının iç içe girdiği bu kek tarifinin malzemeleri, hazırlık aşamaları oldukça kolay. Yemek tariflerinden mis gibi limonlu portakal kek için tarife buyurun...
Limonlu portakallı kek tarifi
Malzemeler:
1 Ve 1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker
3 Adet oda sıcaklığında yumurta
120 Gram tereyağı
1 Adet rendelenmiş portakal kabuğu
1 Adet rendelenmiş limon kabuğu
1/2 (yarım) adet limon
1 Su bardağı süzme yoğurt
2 Ve 1/2 (yarım) su bardağı un
1 Paket nanilya
1 Paket kabartma tozu
Yapılışı:
Toz seker ve yumurtaları köpürene kadar çırpın.
Yağı da ekleyin, çırpın.
Limon ve portakal rendelerini ekleyin. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
Yoğurdu ekleyip karıştırın. Unu, vanilyayı, kabartma tozunu eleyin ve karışana kadar karıştırın.
Pişirme kağıdı serili orta boy bir kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırında kızarana ve kürdan batırdığınızda temiz çıkana kadar pişirin.
Kek kaç dakikada pişer?
15 dakikada hazırlanan kek 40 dakikada pişer
Kekin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kekin kalorisi 322 kalori.
Kek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,5 lira.