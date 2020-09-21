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Magnolia tarifi: Magnolia tarifi nasıl yapılır?

Magnolia tarifi: Magnolia tarifi nasıl yapılır?

Son zamanların en çok aranan Muzlu Çikolatalı Magnolia tatlısını ilk olarak bizimle tatmak ister misiniz? Enfes tadıyla, tam kıvamıyla çayınıza eşlik edecek magnolia tarifini sizler için derledik. Peki magnolia nasıl yapılır? İşte magnolia tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muzlu çikolatalı magnolia
Muzlu çikolatalı magnolia

Üzeri bol bisküvi kırıntılarıyla kaplı muzlu bir puding hazırlasak diyoruz. Adının ne önemi var tadı tarifsiz bir lezzet. Ününü nereden aldığının da önemi yok onu ne vakit kiminle yediğinize bakarız biz. Enfes tatlı tariflerinden magnolia için tarifimize buyurun...

Muzlu çikolatalı magnolia

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Muzlu çikolatalı magnolia tarifi

Malzemeler:

1 Su Bardağı Toz Şeker

2 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Un

1 Paket Vanilya

2 Adet Yumurta Sarısı

5 Su Bardağı Süt

1 Paket Krema

1 Paket Doğranmış Bitter Çikolata

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Pötibör Bisküvi

Arzu Ettiğiniz Kadar Muz

Magnolia Yapılışı:

Toz şekeri, nişastayı, unu, vanilyayı, yumurta sarılarını ve sütü bir tencerede homojen oluncaya kadar balon telle karıştırın, ocağa alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Çırparak soğutun, kremayı da ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Muhallebinin yarısını ayırıp çikolata ile karıştırın.

Servis için bir borcamın dibine bisküvileri dizin ve kenarlara dilimlenmiş muzları dizin. Çikolatalı muhallebiyi dökün ve yayın. Üzerine bir kat daha bisküvi döşeyin ve muz dilimleri yayın. Üzerine sade muhallebiyi dökün ve yayın. Buzdolabında soğuttuktan sonra ekstradan bisküvi kırıntıları ile servis edin.

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  • Magnolia kaç dakikada pişer?
  • 20 saatte hazırlanan magnolia 20 dakikada pişer.
  • Magnolia kalorisi ne kadar?
  • Zorluk seviyesi kolay olan magnolianın kalorisi 166.
  • Magnolia yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
  • Magnolia için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 24 lira.
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