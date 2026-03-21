Manevi değerlere hakarete geçit yok: Camide çıplak video çeken şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta bir cami içerisinde küfürlü rap şarkıları eşliğinde belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan Emircan Yılmaz isimli şahıs gözaltına alındı.
"Canobeyy @c4nobeyy" rumuzlu hesaba yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu hesabın 2008 doğumlu Emircan Yılmaz tarafından yönetildiği tespit edildi.
Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X sosyal medya platformunda da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda paylaşımın infiale neden olduğu gözlendi. Şahsın Bursa'da olduğu belirlendi.
Aynı şahsın başka bir camide daha üstü açık şekilde rap şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine şüpheli dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.