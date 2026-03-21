Manevi değerlere hakarete geçit yok: Camide çıplak video çeken şahıs gözaltına alındı

Manevi değerlere hakarete geçit yok: Camide çıplak video çeken şahıs gözaltına alındı

10:4421/03/2026, Cumartesi
G: 21/03/2026, Cumartesi
Camide yarı çıplak şekilde video çeken Emircan Yılmaz, tepki gösterenlerle de dalga geçti.
Camide yarı çıplak şekilde video çeken Emircan Yılmaz, tepki gösterenlerle de dalga geçti.

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta bir cami içerisinde küfürlü rap şarkıları eşliğinde belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan Emircan Yılmaz isimli şahıs gözaltına alındı.

"Canobeyy @c4nobeyy" rumuzlu hesaba yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu hesabın 2008 doğumlu Emircan Yılmaz tarafından yönetildiği tespit edildi.

Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X sosyal medya platformunda da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda paylaşımın infiale neden olduğu gözlendi. Şahsın Bursa'da olduğu belirlendi.

Aynı şahsın başka bir camide daha üstü açık şekilde rap şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine şüpheli dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2026: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2026 oranları