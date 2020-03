Maraş mutfağının saklı lezzetleri

Kurtuluş savaşında işgale direnişi nedeniyle adına bir de ‘Kahraman’ unvanı eklenen Maraş, tarihi, kültürel zenginlikleri ve mutfağıyla Akdeniz bölgesinin kendine has bir kenti. Kahramanmaraş mutfağı, birbirinden lezzetli et yemekleri, özenle hazırlanmış çorbaları ve ağızda harika bir tat bırakan tatlılarıyla beraber çeşit çeşit baharatlara ve tatlara sahip. Aynı zamanda kentte çok fazla gezilecek görülecek yer var. Taş köprü, geleneksel Maraş konakları, Taş han, tarihi Kahramanmaraş çarşısı, Maraş kalesi, Arkeoloji müzesi, Ulu camii, Başkonuş yaylası, döngel mağaraları mutlaka görülmesi gerekir. Ziyarete açık olmasa da Germenicia Antik Kenti ise merak uyandırıyor. Şu an çalışmaların sürdüğü antik kentin gün yüzüne çıkan mozaiklerin fotoğrafları da Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

ELİ BÖĞRÜNDE’NİN TADI MUHTEŞEM

Fotoğraf: Arşiv

Maraş mutfağının incisi, Maraş usulüne göre yapılan tarhana çorbası. Normalde göründüğünden daha farklı olan tarhana, Maraş’ta küçük cipslere benzeyen parçalar halinde kurutuluyor. Yazın en sıcak dönemlerinde kurutulan tarhanalar, et suyu ve yoğurt katılarak çorba haline getiriliyor. Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında eli böğründe yemeği yer alıyor. Kuzu etinin büyük tepsilerde yanlarında domates, biber ve soğan ile beraber fırınlandığı yemek kentte özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında. Bereketli topraklarda yetişen Maraş biberi de kendine özgü aroması ve lezzeti ile yemeklere tat katıyor. Paça çorbası sevenlerden iseniz Maraş usulü yapılanı da mutlaka tadın. Bol etli, acılı olarak yapılan paça çorbası isteğe göre içerisine sumak eklenerek de pişirilebiliyor. Pek çok hastalığa iyi geldiği de uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Maraş köfte, Maraş tava, sömelek köfte, kalili köfte, acem pilavı kentin diğer önemli lezzetleri olarak karşımıza çıkıyor. Şehri ziyaret ettiğinizde tadı damağınızda kalacağı garanti edebilirim. Özellikle de Maraş bakırcılar çarşısında bulunan esnaf lokantalarda eli böğründe tatmayı unutmayın.

REKLAM

DÜNYACA ÜNLÜ MARAŞ DONDURMASI

Kahramanmaraş mutfağı hem tatlısı hem tuzlusyla damak tadınıza hitap edecek lezzetler barındırıyor. Başlangıçta paça çorbası, ana yemekte eli böğründe ve tatlıda dondurma güzel öğün için ideal.