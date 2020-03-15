Maraş mutfağının saklı lezzetleri

Kurtuluş savaşında işgale direnişi nedeniyle adına bir de ‘Kahraman’ unvanı eklenen Maraş, tarihi, kültürel zenginlikleri ve mutfağıyla Akdeniz bölgesinin kendine has bir kenti. Kahramanmaraş mutfağı, birbirinden lezzetli et yemekleri, özenle hazırlanmış çorbaları ve ağızda harika bir tat bırakan tatlılarıyla beraber çeşit çeşit baharatlara ve tatlara sahip. Aynı zamanda kentte çok fazla gezilecek görülecek yer var. Taş köprü, geleneksel Maraş konakları, Taş han, tarihi Kahramanmaraş çarşısı, Maraş kalesi, Arkeoloji müzesi, Ulu camii, Başkonuş yaylası, döngel mağaraları mutlaka görülmesi gerekir. Ziyarete açık olmasa da Germenicia Antik Kenti ise merak uyandırıyor. Şu an çalışmaların sürdüğü antik kentin gün yüzüne çıkan mozaiklerin fotoğrafları da Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
ELİ BÖĞRÜNDE’NİN TADI MUHTEŞEM
Maraş mutfağının incisi, Maraş usulüne göre yapılan tarhana çorbası. Normalde göründüğünden daha farklı olan tarhana, Maraş’ta küçük cipslere benzeyen parçalar halinde kurutuluyor. Yazın en sıcak dönemlerinde kurutulan tarhanalar, et suyu ve yoğurt katılarak çorba haline getiriliyor. Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında eli böğründe yemeği yer alıyor. Kuzu etinin büyük tepsilerde yanlarında domates, biber ve soğan ile beraber fırınlandığı yemek kentte özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında. Bereketli topraklarda yetişen Maraş biberi de kendine özgü aroması ve lezzeti ile yemeklere tat katıyor. Paça çorbası sevenlerden iseniz Maraş usulü yapılanı da mutlaka tadın. Bol etli, acılı olarak yapılan paça çorbası isteğe göre içerisine sumak eklenerek de pişirilebiliyor. Pek çok hastalığa iyi geldiği de uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Maraş köfte, Maraş tava, sömelek köfte, kalili köfte, acem pilavı kentin diğer önemli lezzetleri olarak karşımıza çıkıyor. Şehri ziyaret ettiğinizde tadı damağınızda kalacağı garanti edebilirim. Özellikle de Maraş bakırcılar çarşısında bulunan esnaf lokantalarda eli böğründe tatmayı unutmayın.
DÜNYACA ÜNLÜ MARAŞ DONDURMASI
- Maraş denilince akla öncelikle kendine has tadı ve ünü ile dondurması geliyor. Kahramanmaraş dondurması, Ahir Dağı ve Maraş Dondurma ustalarının bir mucizesi olarak karşımıza çıkıyor. Ahir Dağı’nın yüksek yamaçlarında Maraş coğrafyasına özgü keki, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ve yine Ahir Dağı’nın topraklarından baharla beraber yeşeren yabani orkide çiçeklerinin köklerinden elde edilen Sahlep’in dondurma ustalarının mahir ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşıyor. En büyük özelliği üretiminde kullanılan sütün keçi sütü olması. 90 derece sıcaklıkta kaynatılan süte, önce sahlep sonra şeker katılıyor. İyice karıştırılan bu karışım, 6-8 saat dinlendirildikten ve eksi 6 derecede soğutulduktan sonra tüketime sunuluyor. Dondurmacıların elinden o külahı almak ne kadar zor olsa da sonunda bu lezzete değiyor. Maraş’da dondurma yemek için en iyi adres 150 yıllık geçmişe sahip Yaşar Pastaneleri. Hediyelik olarak almak isterseniz 72 saatlik şoklananlardan tercih edebilirsiniz.