Mart ayı küresel çapta en sıcak ikinci mart ayı oldu

Avurpa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2025 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart ayı için (1850-1900 yıllarını kapsayan) ‘sanayi öncesi seviye'nin 1,60 derece üzerine karşılık geldi. Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az ölçüldü. Ayrıca Mart 2025, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeden 1,5 derece fazla ölçüldüğü son 21 ay içerisindeki 20'nci ay oldu.