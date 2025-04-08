Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Mart ayı küresel çapta en sıcak ikinci mart ayı oldu

Mart ayı küresel çapta en sıcak ikinci mart ayı oldu

15:108/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025'in Avrupa'da ‘en sıcak mart' olarak kayda geçtiğini duyurdu. Bu yıl mart ayı dünya genelinde ise 'en sıcak ikinci mart' oldu.

Avurpa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2025 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart ayı için (1850-1900 yıllarını kapsayan) ‘sanayi öncesi seviye'nin 1,60 derece üzerine karşılık geldi. Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az ölçüldü. Ayrıca Mart 2025, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeden 1,5 derece fazla ölçüldüğü son 21 ay içerisindeki 20'nci ay oldu.


Avrupa'da ise Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu. Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerinde gerçekleşti. En büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedilirken, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar hissedildi.







#kuraklık
#2025
#arsiv
#yenişafakarşiv
#ab
#belçika
#avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin Temmuz maaşı şekillendi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 15,75 artış sonrası...