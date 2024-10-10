Maske düşüren manşetler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gizli ajandasını yerine getirme hedefiyle, yıllarca devletin kurumlarında yuvalandı. Finans ve insan kaynağının büyük bölümünü dershaneler üzerinden sağlayan FETÖ’nün hükümete karşı gizlice yürüttüğü savaş, dershanelerin kapatılması kararıyla su yüzüne çıktı. FETÖ, yayın organı Zaman gazetesinin 14 Kasım 2013 tarihli “Eğitime büyük darbe” manşetiyle hükümete resmen savaş açtı. Ardından 17-25 Aralık ekonomik darbe girişimi geldi. 17 Aralık 2013’te sahte ses kayıtları ve delillerle yolsuzluk iddiaları gündeme getirildi. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna cevabı “Türkiye operasyon yapılacak ülke değil” oldu. “Devlet içinde devlet gayretiyle hareket ediyorlar” sözleriyle de Erdoğan, FETÖ’nün devlet içerisindeki paralel yapılanmasına işaret etti.





ÖRGÜTÜN İPLİĞİNİ YENİ ŞAFAK PAZARA ÇIKARDI

Bu süreçte Yeni Şafak, “yolsuzluk soruşturması” adı altında hükümeti hedef alan FETÖ operasyonlarını deşifre ediyordu. “Boyun eğmeyeceğiz” başlığıyla çıkan Yeni Şafak, 18 Aralık’ta Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. 19 Aralık’ta manşetine Erdoğan’ın “Bu çeteyi bitireceğiz” sözlerini taşıdı. Dönemin Başsavcısı Turan Çolakkadı, darbe girişiminin baş aktörleri Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç’in tüm hukuksuzluklarını ifşa ederken Yeni Şafak, Akkaş’ın hukuksuzluklarını 27 Aralık’ta “Savcı Cumhuriyeti” başlıklı manşetiyle duyurdu.





BU BİR DARBEDİR!

Yeni Şafak, 25 Aralık darbe girişimini, “Bu bir darbedir” manşetiyle duyurmuştu. 26 Aralık günü yayımlanan haberde, FETÖ’nün 17 Aralık’ta düğmeye bastığı operasyonun darbeye dönüştüğü belirtildi. Haberde iş dünyası için düğmeye basıldığı ifade edilen operasyonun “hükümete yönelik çok uluslu bir müdahale” olarak yorumlandı. Türkiye ekonomisini hedef alan saldırılara karşı tüm ülkeyi topyekun mücadele vermeye çağıran Erdoğan’ın, “Unutmayın, bu süreç yeni Türkiye’nin İstiklal Mücadelesidir. Bu süreç, Türkiye üzerine hesapları olanların, hesapların bozulacağı süreçtir” sözleri, “Büyük Türkiye’nin Milli Mücadelesi” başlığıyla gazetenin birinci sayfasında geniş yer buldu.





FETULLAHÇI ÇETEYE DİRENİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Aralık darbe girişiminin ardından birçok şehirde toplu açılışlar gerçekleştirdi. FETÖ ile ilgili çarpıcı mesajlar veren Erdoğan’ın, “Vatan hainlerinin son taarruzu”, “Devlet içinde çete var”, “Babamın oğlu olsa hesabını sorarız” sözleri geniş yankı buldu. O dönem Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi birçok isim FETÖ mensubuydu. FETÖ’nün yönetimindeki söz konusu Kurul, milli iradeye yönelik 17-25 Aralık darbe girişimine açıkça destek verdi. HSYK ilk önce 17 Aralık’ın ardından değiştirilen adli yönetmeliğe karşı bildiri yayınladı. Kurulun söz konusu bildirisi, 11 Ocak’ta “Paralel işbirliği” başlığıyla Yeni Şafak’ta duyuruldu.





KAMUDA FETÖ TEMİZLİĞİ

Yeni Şafak, 16 Ocak’ta önemli bir habere imza attı. Paralel devlet yapılanmasını 1999 yılında ilk kez resmi kayıtlara geçiren dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ile yapılan röportaj, “Rapor yazdım, ABD’ye gitti” başlığıyla manşetten verildi. Yeni Şafak, hükümeti hedef alan kumpas davaları ardından kamuda yapılan FETÖ temizliğini de gündeme taşıdı. Özellikle o dönem emniyetteki tasfiyeleri haberleştiren Yeni Şafak, devletin diğer kurumlarında gerçekleştirilen görevden almaları da yakından takip etti.



