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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, Ankara’da misafir edilen depremzede çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, Ankara’da misafir edilen depremzede çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi. TDV’den yapılan yazılı açıklamada, Ankara’ya getirilen ailelerin bir kısmının, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde misafir edildiği bildirildi. Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde kalan ailelere manevi destek ve moral vermek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ifade edilen açıklamada, çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi için meddah ve kukla gösterisi yapıldığı belirtildi. Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler’in sergilediği “Meddah Amca’dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar” adlı oyunu izleyen depremzede çocuklara, oyuncak veren başkentli akranları da eşlik etti.