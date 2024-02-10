TRT, tarihi dizilerine yeni bir soluk getirerek "Mehmed: Fetihler Sultanı" adlı yapımla izleyicilere İstanbul'un fethini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını aktaracak. Bu özel yapım, sadece Fatih Sultan Mehmed'in değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin hayatına dair detaylı bilgileri içerecek. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu ne, hangi oyuncular oynuyor, dizinin kadrosunda kimler var, hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak?

İLK BÖLÜM 27 ŞUBAT'TA

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medyadan yaptığı açıklamada dizinin yayın tarihini açıkladı. Açıklama şöyle:

“Gemilerle aşılacak dağlar için bismillah…

Bize yoldaşlık edecek sağlar için bismillah…

Kapıları açılacak çağlar için bismillah…”

Yeni dizimiz “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 27 Şubat’ta ilk bölümüyle @trt1’de."





“Gemilerle aşılacak dağlar için bismillah…

Bize yoldaşlık edecek sağlar için bismillah…

Kapıları açılacak çağlar için bismillah…”



Yeni dizimiz “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 27 Şubat’ta ilk bölümüyle @trt1’de. #MehmedFetihlerSultanı pic.twitter.com/aJ5tFWYT3Q — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 10, 2024

EYÜP EL ENSARİ ROLÜNDEKİ GHASSAN MESUD KİMDİR?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk tanıtımı yapılan dizi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ele alacak.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek. Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.

"Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.

Yapımcılığını Eyüp Gökhan Özekin'in, yönetmenliğini Şafak Bal'ın üstlendiği dizinin Türkiye çekimleri de başladı.

"MEHMED: FETİHLER SULTANI" DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.







