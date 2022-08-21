Mersin mutfağından iki lezzet

Türkiye’nin bir liman kenti olan Mersin, konumu ve doğası nedeniyle tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengindir. Hititlerden Asur ve Babil’e, oradan Roma’ya, Osmanlı İmparatorluğu’na ve Cumhuriyete uzanan tarihinde Mersin bir çok halka ev sahipliği yapmış, denizden dağa coğrafi çeşitliliğiyle mutfak kültürü de zenginleşmiştir.

YÖRÜKLERİN HÜNERLİ ELLERİ

Bugün dünya çapında ünlü ve çok sevilen tantuninin memleketi, kerebiç ve cezeryenin en güzel yapıldığı illerden bir tanesidir. Konar göçer kültürleriyle yörükler, Mersin mutfağına oldukça büyük katkı sağlamış, bir liman kenti oluşu nedeniyle Araplardan Giritlilere bir çok farklı kültürün uğrak yeri olmasından dolayı, bu kültürlerin yemeklerini de bünyesine katmıştır. Bu sıcak yaz günlerinde, sıcak bir şehrin lezzetli mutfağına uğramak, dağdan denize farklı kültürlerin buluştuğu bir sofrayı deneyimlemek için bu hafta Mersin’e uğrayalım istedim. Bütün Akdeniz mutfakları gibi yerel otların ve narenciye ile zeytinin bolca kullanıldığı Mersin mutfağına, yörüklerin hünerle işlediği süt ürünleri bambaşka bir damak zevki ekliyor. Türkülere konu olan Silifke yoğurdu şubat 2022’den beri coğrafi işaretli bir ürün olarak dünya mutfak literatüründe. Tantuni ile birlikte Tarsus Humusu, ve Mersin Kerebici, Tarsus Kebabı, Tarsus Fındık Lahmacunu, Bozyazı Kavutu mahreç işareti almış ürünler. Elbette meşhur Anamur muzu, Erdemli limonu ve Mut kayısısı da benzerleri arasından sıyrılan, bu yöreye özgü lezzetleri de unutmamak gerekiyor. Yine zeytin ve zeytinyağını da deneyimlemenizi mutlaka öneririm. Bölgede yapılan incir, turunç, ceviz reçellerini, biberli ekmekleri, anason, mahlep veya çiçek suyuyla tatlandırılan un kurabiyelerini de mutlaka tadılması gerekenlerden bazıları. Gelin bugün, tarihi ve doğasıyla Türkiye’nin güzelliklerinden biri olan Mersin’in lezzetli mutfağından birkaç tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Kaynar

2 kök havlıcan

2 kök zencefil

3 çubuk tarçın

10 tane karabiber

10-15 diş karanfil

7 su bardağı su

1 su bardağı şeker

10 adet kakule

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ÜZERİ İÇİN: Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Büyük bir tencerede su ve şekeri kaynatalım. Bütün malzemeyi bir tülbentin içine koyup kaynar suya bırakalım. 40- 45 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra tülbenti sudan çıkaralım. Fincanlara doldurduğumuz kaynar şerbetinin üzerine dövülmüş ceviz serperek servise alalım. Afiyet olsun.

Susamlı Köfte