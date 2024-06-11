Mersin’de Mescid-i Aksa Müzesi açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Uluslararası Ashab-ı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Mescid-i Aksa Müzesi ve Sergi Salonu açıldı. Lisede görev yapan İngilizce öğretmeni Esra Yurttaş Yılık tarafından kurulan müzede; Mescid-i Aksa maketi, Kudüs resimleri, broşürler ve tanıtıcı posterler yer alıyor. İki kısımdan oluşan sergi salonu atölye olarak da hizmet verecek. Maketleri kendisinin hazırladığnı söyleyen Yılık, "Öğrencilerin orayı tarihi gerçeklikler doğrultusunda öğrenmelerini ve öncelikle manevi olarak sahiplenmelerini amaçlıyorum” dedi.
Arşiv.
#Mescid-i Aksa
#Mersin
#Sergi
#Müze
2 saat önce