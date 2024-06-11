Mersin’de Mescid-i Aksa Müzesi açıldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısında Roger Kreuz'un 'İletişim Kazaları' isimli kitabını ele aldı. İletişim problemlerinin temel unsurlarını tek tek anlatan Murat Ülker, Vücudumuzun ve zihnimizin çalışma biçimi iletişim sürecini etkiler. Bazı yanlış anlama nedenleri duyusaldır ve duyu organlarımızın çalışma biçiminin bir sonucudur. Bazıları algısaldır, zihnimizin gördüklerimizi ve duyduklarımızı yorumlama şekillerinden kaynaklanır. Bazı iletişimsel problemlerin ise bilişsel bir temeli vardır, hafıza ve düşünceye bağlıdır" ifadelerini kullandı.