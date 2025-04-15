Metinlerimde hissi önemsiyorum

Cebimdeki Güvercin’de; Kabe’yi, tavafın inceliklerini yaralı bir güvercinin iyileşmesi üzerinden anlatıyorsunuz. Bu tercihinizin sebebini ve hikâyenin oluşum sürecini öğrenebilir miyiz?

Cebimdeki Güvercin’in çok özel bir yolu oldu benim için. Umreye gitmiştim. Bazen kelimeler içinizde dolaşır ya, onun kelimeleri de gerçekten orada içimde dolaştı. Hikâyeyi Mekke’de yazdım. Önümüzdeki günlerde çıkacak ikinci kitabı olan Omzumdaki Serçe’yi de Medine’de... Sadık dede hep yanımdaydı. Sonra editörüm kıymetli arkadaşım Sacide Ak oldu. O da dosyayı ilk kez umredeyken çalışmaya başladı. Çizerimiz canım Sevde Özdemir’in bir umre hayali vardı. Ben hep bu güzel denk gelişlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Dini içerikli çocuk kitaplarında didaktiklik sorunumuz var. Mesajlar hep çok açık ve tek kitapta pek çok dini bilgiyi aynı anda verme telaşı çok belirgin. Büyüklerin dini hassasiyetleri çocuklarına kazandırmak istemeleri çok anlaşılır. Ancak yetişkinler de öğrendiklerini okudukları tek kitapta öğrenmemişlerdi. Mekke ve Medine’yi görünce, tavaf ederken, say yaparken, Hira Mağarası’nın önünde dururken hissettiğim şeyi anlatmak istedim sadece. Bilgiyi zaten öğrenecekler zaman içinde, diye düşündüm. Oysa öğrenmeden önce mekân tanışıklığı ve o güzel his yeterliydi. Bu sebeple mekânın içine yerleştirmek istedim. Hikâyede “Kâbe” ismi hiç geçmiyor ama çizimlerde muhteşem bir mekân tanışıklığı oluyor. Tavafın 7 kez yapıldığını bilgi olarak vermiyor ama Sadık dedemiz hep 7 kelimelik cümleler kuruyor. Sadık dede huzurlu bir insan, sakin bir kedisi, mutlu bir ağacı var. Hayat huzurlu. Böylece güvercinin yaralı kanadının bu huzur hissi içinde iyileşmesi normalleşiyor. Dindar, yetişkin biri olarak kalplerimizin tam da orada iyileşebileceğine inanıyorum. Bunu okul öncesi yaş grubuna hissettirmek ve mekânla tanıştırarak onlarla birlikte hayal kurmak istedim. Kalplerimiz kırıldığında ilk aklımıza gelen yer olmasından daha büyük bir kazanım düşünemiyorum hepimiz için.

Çocuk edebiyatının yazınsal kısmına olan ilginiz annenizin çocukken anlattığı masalları metne dönüştürmenizle başlıyor. Kitaplarınızda mesajını muhatabına “hissettiren” bir dil görüyoruz. Maria Nikolajeva bir makalesinde “kimi yazarların, yetişkinler için yazılan edebiyata gittikçe daha fazla benzemekte olan bir çocuk edebiyatı yarattıklarını” öne sürüyor. Fatma Hazan Türkkol, bu yaklaşımın neresinde duruyor?

Anneciğimin anlattığı kendi masallarını, büyüyünce bir olay olarak hatırladım ancak hatırladıklarımı yazmaya başlamamın motivasyonu o masallardan bana kalan histi. O hissi tutmak, hatırlamak, somut kılmak gibi bir anlamı vardı. Çocuk edebiyatında verilen mesajın bir his olarak kalması ve çocuk okur tarafından çıkarımda bulunularak alınması ile açıkça söylenmesi temel tartışmalardan biri. Bu tartışma da “çocuk” tanımıyla doğrudan bağlantılı. Eğer çocuk okura yazma motivasyonu “eğitmek” ve çocuk tanımı “eğitilmesi gereken ve tam olmamışlık” ise o zaman mesajlar sert ve oldukça açık bir şekilde veriliyor. Çünkü hedef belli. Ben yazar ve editör olarak hissin, olay örgüsü içindeki bir anın, karakterlerden birinin, rüzgârın şiddetiyle kopmaktan korkan bir başağın endişesinin akılda kaldığı bir okuma pratiğine yakınım. Çünkü aynı zamanda bir edebi zevkle de böyle tanışabiliriz. Maria Nikolajeva’nın yaptığı saptamayı da zaman içinde değişen çocuk tanımıyla birlikte düşünüyorum. Çocuk okur ile yetişkin okur arasındaki metin farkı, bilişsel düzey, yaşam tecrübesi gibi süreçlerin göz önünde bulundurulmasıyla ortaya çıkıyor artık. Yani çocuğun “beyaz boş bir kâğıt” olarak tanımlanarak mesaj verme kaygısından uzaklaşıldığı veya uzaklaşılması gerektiği daha çok konuşuluyor. Tabii bu çocuk edebiyatı eserlerinde bir mesaj olmayacağı anlamına gelmiyor. Verilmek istenen mesajın kurguya, karakterlere içkin, hissedildiği, böylece okurun o hissi benzer pek çok olayı tecrübe ederken hatırlayabileceği bir yaklaşıma evriliyor.

Gizemli Bahçenin Sırrı, bahçesinde kompost yapan bir dede ve nine üzerinden çözüm odaklı bir yaklaşımla çevre bilinci kazandırıyor. Çocuk yazınında yetişkinlerin sebep olduğu problemlerin farkındalık kazanması amaçlanarak çocuğa sunulduğunu ve çözümün de yetişkin olacak çocuk okurdan beklendiğini görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kurguyu oluşturmadan önce ilkokul 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine danıştım. Genel olarak çevreyle ilgili tedbirlerin bireysel olarak yapıldığını ve bir bütün olarak ele alınmadığını anlatıyorlardı. Bir kişinin atacağı adımların ise bütünü dönüştürmek için yeterli olamayacağından emindiler. Ben de bunu kurguya birbiriyle bağlantılı olan tedbirlerin bir bütüne nasıl etki edebileceği şeklinde yansıtmaya çalıştım. Sorunuzdaki “yetişkinlerin sebep olduğu sorunlar” konusu, özellikle mültecilik ile ilgili çocuk kitapları üzerinden yoğun bir şekilde tartışılıyor. Yetişkinler ve çocuklar... İki ayrı dünya değiliz, aynı toplumun, aynı dünyanın yaşayanlarıyız. Çevre felaketleri, göç, savaş, mültecilik, dünyadaki gelir adaletsizliği gibi konular da bugünün çocuklarının yarınki yetişkinlik sorunları. Biz yetişkinler olarak çözeceğiz ve bugün bitecek meseleler değil ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. Bu sebeple çocukların bilişsel gelişimlerine uygun olarak konularla tanıştırılabileceğini, üzerine sohbet edilebileceğini düşünüyorum. Tanışıklık düzeyinin çocuğa uygunluğu temel meselemiz elbette. Yüzbinlerce mülteci yavruyla birlikte yaşadığımız şehirlerimizde, büyüklerin yarattığı bir sorun olan mültecilik hakkında konuşmamak, bunu gündem yapmamak mümkün olabilir mi? Bu bana imkânsız geliyor.



