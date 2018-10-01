Hayat Mide botoksu ile zayıflayın
GENEL SAĞLIK

Mide botoksu ile zayıflayın

Mide botoksu ile şişmanlıktan ve obezite riskinden kurtulabilirsiniz. Mide botoksu, endoskopik yöntemle mideye botoks uygulanarak mide kaslarının bir kısmının geçici olarak felç edilmesi ve buna bağlı olarak midenin boşalmasıdır. Peki mide botoksu kimler olabilir, yan etkileri nelerdir? İşte detaylar.

Haber Merkezi IHA
Mide botoksu obez kişilere uygulanamaz.
Mide botoksu obez kişilere uygulanamaz.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe, mide botoksu yöntemine ilişkin bilgi verdi. Çipe, "Bu işlem öncelikle ameliyat değildir. Nadiren geçici bulantı ve kusma görülebilir. Botulinum toksinine karşı duyarlı olan kişilerde kas güçsüzlüğü az görme gibi belirtiler gösterebilir" dedi.
Mide botoksu yöntemine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Gökhan Çipe, tokluk hissini yemeklerden sonra uzatmanın günlük toplam alınan kalorinin azaltılmasını ve kilo kaybını sağladığını belirterek, "Botoks uygulaması bilindiği gibi, yıllardır kozmetik olarak ciltte kırışıklıkların giderilmesi ve migren tedavisinde de kullanılıyor. Endoskopik yöntemle mideye botoks uygulaması mide kaslarının bir kısmının geçici olarak felç edilmesi ve buna bağlı olarak mide boşalmasının gerçekleşmesi amaçlanır. Ayrıca bu toksinin midedeki açlık ve tokluk hissine etki eden sinirleri etkilediği varsayılmaktadır" diye konuştu.

Beklenen sonucu alabilmek için beslenme ve egzersiz önemli

Endoskopik yöntemle yapılan botoks uygulamasının günü birlik bir işlem olduğunu ve yaklaşık 15-20 dk sürdürdüğünün altını çizen Çipe, "İşlem sonrası 1-2 saatlik gözlem sonrası hasta taburcu edilebilir ve günlük yaşantısına dönebilir. İşlemin beklenen sonucu verebilmesi için diyetisyen gözetiminde beslenme ve egzersiz planı uygulaması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kimlere uygulanabilir?

Çipe, mide botoksu ile ilgili şu bilgileri verdi:

- 6 Aylık diyetisyen gözetiminde diyet ve fiziksel egzersizle kilo veremeyenlere veya tekrarında kilo alanlara

- Vücut kitle indeksi 25-30'un altında olup cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalara

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- Daha önce mide boşalması mide by-pas gibi bir ameliyat olmayanlara

- Yeme hastalığı ve başka bir pankriatit hastalığı olmayanlara

- 18 yaşından büyükler için kullanılabilir.

Beklenen kilo kaybı

Beklenen kilo kaybı 5-10 kilo civarında olup, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ancak hiç etkisinin olmadığı kişilerde bulunuyor. Dolayısıyla bu işlemden sonra hasta uyumu takibi oldukça önemlidir.

Yan etkisi var mı?

Bu işlem öncelikle ameliyat değildir. Nadiren geçici bulantı ve kusma görülebilir. Botulinum toksinine karşı duyarlı olan kişilerde kas güçsüzlüğü az görme gibi belirtiler gösterebilir.

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