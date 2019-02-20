Hayat Midesinden 2 kilo taş çıktı
GENEL SAĞLIK

Midesinden 2 kilo taş çıktı

Güney Kore'de bir adamın midesinden 2 kilogram ağırlığında taş, şişe kapağı ve madeni para koleksiyonu çıkarıldı. 54 yaşındaki hastanın ağrılara dayanabilmek için uyuşturucu kullandığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastanın midesinden çıkan taşlar.
Hastanın midesinden çıkan taşlar.

Güney Kore'de mide ağrısı ile hastaneye başvuran bir hastanın karnından 2 kilogram taş çıkarıldı. Doktorlar adamın şişman olduklarını düşünseler de muayene sonrası gerçek sandıkları gibi çıkmadı.

Taşların röntgen filmindeki görünüşü

Zihinsel engelli doğan hasta adam kendisini sakinleştirmek için uyuşturucu kullanmasına rağmen endişeli hissettiğinde sık sık madeni para, çakıl taşı, plastik kapak yuttuğunu itiraf etti.

Doktorlar taşları mide de görüntülediler.

Amerikan Tıbbi Durum Raporları Dergisi'ne konu olan bu sıra dışı öyküde cerrahlar, ince bir tüp yardımıyla taşları çıkartmaya çalışsalar da taşların ağırlığından dolayı başarılı olamadılar.

Midesinde kaç tane taş olduğunu kestiremeyen doktorlar, gerçekleştirdikleri ameliyat ile taşları tek tek çıkarttılar.

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