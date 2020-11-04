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Migrene karşı doğal yöntemler

Migren hastalığının sorunu tam olarak bilinemediği için ilaçlar da tedavi edemiyor, sadece semptomları bastırabiliyor. Önerilen doğal yöntemler ve bitkiler de benzer bir etkiye sahip ancak bitkilerin, ilaçlara göre çok az, hatta hiçbir olumsuz yan etkisi bulunmuyor. İşte migrene karşı doğal yöntemler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Migren problemi yaşayan hastaların çoğu, atak başlamadan önce ağrının başlamak üzere olduğunu hissedebiliyor.
Migren problemi yaşayan hastaların çoğu, atak başlamadan önce ağrının başlamak üzere olduğunu hissedebiliyor.

Esteminel Sağlıklı Yaşam Merkezi migren hastalığı için, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve çözümü pek yaygın olarak bilinmeyen rahatsızlıkların başında gelir. Migren, yaşamlarının bir döneminde kadınların %25-30, erkeklerin %15-20 gibi bir kesiminde etkili olur. Migren problemi yaşayan hastaların çoğu, atak başlamadan önce ağrının başlamak üzere olduğunu hissedebilir.

Baş ağrısına genellikle mide bulantısı, ışık, ses ve kokulara karşı hassasiyet de eşlik eder. Migren hastalarında şakak bölgesindeki büyük damarlarda genişleme, kılal damarlarda daralma gibi düzensizlikler ve düşük serotonin değerleri gibi sık rastlanan ortak özellikler bulunmuştur. Nedeni hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayan migren ataklarının açlık, stres, uykusuzluk gibi faktörler tarafından tetiklenebildiği de biliniyor.

Hastalığın sorunu tam olarak bilinemediği için ilaçlar da tedavi edemiyor, sadece semptomları bastırabiliyor. Bu konuda önereceğimiz doğal yöntemler ve bitkiler de benzer bir etkiye sahip ancak bitkilerin, ilaçlara göre çok az, hatta hiçbir olumsuz yan etkisi bulunmamakta.

Akupunktur: Migrene karşı akupunkturun başarısı birçok kez yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Hastaların serotonin seviyesini artırarak etki eden akupunktur, atak sıklığı ve ağrı kesicilere duyulan ihtiyacı azaltmakta, ağrının şiddetini hafifletmektedir.

Gümüşdüğme: Papatyayı andıran bir yapıya sahip olan çiçekleri ile gümüşdüğme, bazı yörelerde koyungözü olarak da bilinmektedir. Yapraklarındaki maddelerin migren ağrısını geçirmek için son derece başarılı olduğu bilinen biktinin etkisi ilk kez 1983 yılında yapılan klinik çalışmada hastaların %70’inde migren ataklarının şiddet ve sıklığını azalttığı gözlemlenmiştir.

Zencefil: Antienflamatuar etkisiyle ağrıyı hafifleten ve migren ataklarının yanında yaşanan mide bulantısına karşı etkili olan zencefil, migrene karşı en önemli silahlardan birisidir.

Biberiye: Birçok baş ağrısına karşı etkili olmasıyla bilinen hoş kokulu bir bitki olan biberiye, migren ataklarında da olumlu sonuçlar veriyor.

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