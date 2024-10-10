Milli duruşu hep ön planda

1994 yılında kısa yayın serüveninden sonra 23 Ocak 1995’te yepyeni ve güçlü bir kadroyla yeniden yola çıkan Yeni Şafak 30. yaşına girdi. Yeni Şafak henüz ilk dönemlerinde yaşanan 28 Şubat dahil tüm darbelere ve kumpaslara karşı hep “Türkiye’nin yanında” durdu. Hep okul oldu, sesi de gittikçe gürleşti. Rami Kütüphanesi’ndeki 30. yıl etkinliğine video mesajla selam gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu misyona dikkat çekerek “Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90’lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu” dedi.