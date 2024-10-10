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Yeni Şafak 30. Yıl
Milli duruşu hep ön planda

Milli duruşu hep ön planda

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Yeni Şafak stratejik vizyonumuza sahip çıkmayı sürdürecek.


Yeni Şafak, sadece haberciliği ile değil, milli duruşu ile de hep ön planda oldu. 30 yıl önce sancılı bir dönemde yayın hayatına merhaba diyen bu gazetenin attığı ilk manşet halen hafızalarımızda: “Türkiye’nin önü aydınlık.”


Kara bulutların arasından süzülüp gelen bir umut ışığıydı bu. İnsanların fikirlerinden dolayı ötekileştirilmesine ve belirli kesimlerin sistem dışına itilmesine karşı yükselen cesur itiraz, büyük takdir topladı. Vesayet odaklarına isyanın sesi oldu bu gazete.


Millet iradesine her koşulda sahip çıkan Yeni Şafak, ülkemize yönelik iç ve dış tehditlere karşı birlik ve beraberliğimizin korunmasında da büyük rol oynadı.

Yeni Şafak’ın Türkiye Yüzyılında da milli duruşunu koruyacağına ve stratejik vizyonumuza en iyi şekilde sahip çıkmayı sürdüreceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Yeni Şafak ailesini en kalbi duygularımla selamlıyor, kuruluşundan bugüne kadar gazeteye emeği geçen herkesi kutluyorum.


#Yeni Şafak
#30. yıl
#Hakan Fidan

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