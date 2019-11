Minikler için besleyici yemekler

Bebekleri ek gıdaya geçen anneleri önlerinde zorlu bir süreç de bekliyor. Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin, yavaş ve dengeli bir biçimde yeni gıdaları tanımaları gerekiyor. Bu süreçte anne sütünün alımının da durmaması gerekiyor. Ek gıda bebekler için sadece yeni gıdalarla tanışma süreci olarak görülüyor. Ancak bu dönemde başlayan alışkanlıklar tüm çocukluk sürecini de etkiliyor. Uzmanlar bu nedenle püre gibi tamamen pütürsüz besinlerden, veya bulamaç haline getirilen karışık sebzelerle çocukları beslemeyi önermiyor. Süreç bebeklerin karınlarını doyurmayı değil, beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.

TECRÜBEYE DAYALI TARİFLER

Alfa Yayınları’ndan çıkan Yakut Küçüközbek’in Meleklerime Yemekler kitabı ise bu durumu yaşayan annelere çözümler getirecek bir çalışma. Küçüközbek tamamen bebek bakımından bihaber bir anneyken doğan her çocuğuyla yavaş yavaş her şeyi öğrenmiş. Gerek kitaplardan, gerekse tecrübeli büyüklerinden yardım alarak uzmanlaşmış. Uzmanlaşınca da bunu bizimle paylaşmaya karar vermiş. Bu kitaptaki tıbbi bilgiler haricindeki bütün her şey tecrübeye dayalı tarif ve öneriler olarak gösterilmiş. Üstelik hem bebeklik hem de çocukluk dönemini kapsıyor. Çalışmadaki bazı tarifleri anneler için paylaşıyoruz...