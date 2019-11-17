Minikler için besleyici yemekler

Bebekleri ek gıdaya geçen anneleri önlerinde zorlu bir süreç de bekliyor. Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin, yavaş ve dengeli bir biçimde yeni gıdaları tanımaları gerekiyor. Bu süreçte anne sütünün alımının da durmaması gerekiyor. Ek gıda bebekler için sadece yeni gıdalarla tanışma süreci olarak görülüyor. Ancak bu dönemde başlayan alışkanlıklar tüm çocukluk sürecini de etkiliyor. Uzmanlar bu nedenle püre gibi tamamen pütürsüz besinlerden, veya bulamaç haline getirilen karışık sebzelerle çocukları beslemeyi önermiyor. Süreç bebeklerin karınlarını doyurmayı değil, beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.
TECRÜBEYE DAYALI TARİFLER
Alfa Yayınları’ndan çıkan Yakut Küçüközbek’in Meleklerime Yemekler kitabı ise bu durumu yaşayan annelere çözümler getirecek bir çalışma. Küçüközbek tamamen bebek bakımından bihaber bir anneyken doğan her çocuğuyla yavaş yavaş her şeyi öğrenmiş. Gerek kitaplardan, gerekse tecrübeli büyüklerinden yardım alarak uzmanlaşmış. Uzmanlaşınca da bunu bizimle paylaşmaya karar vermiş. Bu kitaptaki tıbbi bilgiler haricindeki bütün her şey tecrübeye dayalı tarif ve öneriler olarak gösterilmiş. Üstelik hem bebeklik hem de çocukluk dönemini kapsıyor. Çalışmadaki bazı tarifleri anneler için paylaşıyoruz...
- Bebek bisküvisi
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- Malzemeler
- * 1 su bardağı yulaf l 1 çay kaşığı kabartma tozu
- * Bir tutam tarçınl 2 adet ezilmiş muz
- * 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- * 1 su bardakğı tam buğday unu
- Hazırlanışı
- Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra şekil verilerek 180 derecelik fırında pişirilir.
- Elmalı mama
- Malzemeler
- * ½ kırmızı elma l 2 adet kuru kayısı
- * 2 yemek kaşığı irmik l ½ su bardığı su
- Hazırlanışı
- İrmik ve doğranmış kayısıları suda 10 dakka yumuşatıyoruz. Cam rendeden geçirdiğimiz elmayı ve soğuttuğumuz irmik ve kayısıyı ekliyoruz.
- Pekmezli karışık kahvaltı
- Malzemeler
- * 1 adet yumurta
- * 2 yemek kaşığı lor peyniri
- * 1 yemek kaşığı pekmez
- * 1 tatlı kaşığı terayağ
- Hazırlanışı
- Tavaya yağı ve peyniri koyup iki tur çevirip ardından yumurtayı ekleyin ve pişirin. Biraz soğuyunca içine pekmezi ilave edin.
- Kırmızı biberli omlet
- Malzemeler
- * ½ minikkırmızı biber
- * 2 yemek kaşığı semizotu yaprağı
- * 1 adet yumurta l 1 tatlı kaşığı terayağ
- * 1 çay kaşığı ruşeym
- Hazırlanışı
- Minik minik doğradığımız kırmızı biberleri yağda kavuralım, semizotunu ekleyip bir iki yur çevirelim. Yumurtayı ve ruşeymi ekleyip pişirelim.
- Etli yoğurt çorbası
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- Malzemeler
- 5-6 parça iyice haşlanmış kuşbaşı
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 2 tatlı kaşığı tam buğday unu
- 1 kase dolusu yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı terayağ
- 3 su bardağı su
- Kekik
- Hazırlanışı
- Suyun içne pirinci koyun ve iyice haşlayın. Etinizi çatalla ezin ve kaynamakta olan karışıma ekleyin. Başka bir kasede yoğurt, yumurta ve unu çırpın. Kaynamakta olan sıvıdan azar azar kaseye alarak karışımı ılışlayın. Daha sonra kasedeki karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyin bu arada devamlı karıştırın. 5 dakika kadar karıştırarak pişmesini bekleyin. Altını kapattıktan sonra başka bir tavada yağ ve unu 1-2 tur çevirip çorbanın üzerine ilave edelim.