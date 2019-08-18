Mizahta fast-food zamanı başladı

Yönetmen, oyuncu ve senarist üç arkadaşın akıl hastanesinde yaşadığı macerayı konu alan Bize Müsaade, 30 Ağustos’ts salonlarda olacak. Filmin senaristi, başrol oyuncusu ve yönetmeni Giray Altınok ‘Buyur Burdan Bak’ adlı komedi programıyla adını duyurmuştu. Altınok ile sahnede başladığı yolculuğunu, filmi ve mizahı konuştuk.

Bize Müsaade filminde bir masal vaat ediyorsunuz. Bu masalın çıkış noktası nedir?

Sinopsisi 3 yıl önce yazmıştım. Başka bir film için mekan görüşmesine gittiğimizde bu hikaye gelişti. Hapishane gibi bir yere gitmiştik orada aklıma geldi. Ben bu filme masal diyorum evet, sebebi de şu... Film akıl hastanesinde geçiyor. Akıl hastanesinin şöyle bir durumu var, kim ne olmak istiyorsa o oluyor. Kimsenin gerçek varlığı gerçek işi gerçek durumunun bir önemi yok. Belli bir rahatsızlık yaşadıktan sonra ne olmak istiyorsan, ne olduğunuza inanıyorsanız o oluyorsunuz. Bu yüzden içerde kendini prens sanan, kral sanan, ejderha sanan, uçtuğunu düşünen var. Bu yüzden ben bu filmi masala benzetiyorum. Normal olduğuna inanan 3 arkadaş, hastaneye düştükten sonra bu insanlarla vakit geçiriyor. O yüzden içerde her şey bir masala dönüşüyor. Filmde mavi kelebek metaforu var. Ve izledikten sonra göreceksiniz bu mavi kelebek bütün masalı karşılayan bir işaret.

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Giray Altınok

KARAKTERLER HASTANELERDEN ÇIKTI

Yazım ve oyun kısmına nasıl hazırlandınız?

Senaryoya başladığımda hemen 3 hastaneye gittim. Balıklı Rum, Erenköy ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri. Doktorlarla konuştum, karakterler için bilgi aldım. Tanışma imkanı bulduğum hastalarla tanıştım. İçlerinde bağımlılar, iletişim bozukluğu olanlar vardı. Bu bir hastane filmi olduğu için işleyişi, ilaç saatlerini, görüşme saatlerini, nasıl yatılır, nasıl konuşulur hepsini öğrendim. Bu süreçte karakterlerimi de oluşturdum. Onların bende çağrıştırdığı şeyleri filmdeki karakterlere işledim.

Oyunculuk ve yazarlığa yönetmenlik de eklediniz. Üçü arasındaki farklar neler? Nasıl bir deneyimdi?

Açıkçası çok zormuş, bütün bunların yanına yönetmeliğini eklemek. Filmi yönetirken içinde bulunduğunuz her şey mesela senaryo yazdığınız da sizden çıkar ve oyuncuya yönetmene emanet edilir. İkinci bir filtreden geçer. O zaman bazı şeyler böyle oldu, böyle olması gerekti diyebilirsiniz. Aynı işte hem senarist, hem oyuncu ve yönetmen olduğunuzda nasıl seyircinin karşısına çıkacağına siz karar verirsiniz. Seyircinin karşısına çıkarırken aksı elinize almış oluyorsunuz. İşte bunun tedirginliği bir korkusu vardı. Suçu atabileceğiniz kimse yok. İyi olduğunda başarıyı elinize alabiliyorsunuz ve kötü olduğunda bütün sorumluluğu üstünüze kalıyor. Ama her şeyi iyi niyetle, saygıyla, iş etiğiyle yaptığınızda seyircinin geri dönüşü oluyor. Bir yandan monitöre bakmak bir yandan oynamak çok yorucu bir şeymiş.

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Çekimler nerede yapıldı? Binayı akıl hastanesine çevirmek için nelere dikkat ettiniz?

Çekimlerimiz Büyükada, Validebağ ve Netaş Ümraniye platolarında gerçekleşti. Sanat ve reji ekibimizle birlikte birkaç hastanenin koridorlarından, bahçelerinden görüntüler aldık. Bu görüntüler doğrultusunda şu anki hastanemizi yaptık. Ben biraz renk istedim. Sapsarı, yemyeşil koridorlar sayesinde her katın farklı bir hastaya hitap etmesine çalıştık. Muazzam bir akıl hastanesi yaptılar. Hastaneyi yaparken hem bir akıl hastanesine benzesin hem de akıl hastalarının yaşadığı çocuksuluğu gösterecek, o savunmasızlığı gösterecek renkler kullanmak istedik.

Çekimler nasıl geçti? Sette yaşadığınız en ilginç olay neydi?

Bu bir klasiktir ama bir komedi filminde gülüp eğlenmiyorsanız sıkıntı vardır. Ben işin içindeysem biraz dalağım gevşektir ve gülerim. Ama işin yönetmen koltuğunda olunca öyle olmuyormuş, hadi arkadaşlar kısmında oldum. Hikaye deli olunca çok eğlendik çok güldük. Sette ise garip bir şey oldu. Setimizin son iki üç günüydü. Bir sahnede olay yeri inceleme olması gerekiyordu. Sabah sete gittiğimde her yerde polis vardı ama bu sahneye 3 gün vardı. Olay sonradan anlaşıldı ki polisler gerçekmiş ve setin hemen yanında bir ceset bulunmuş. Bu olay bizi biraz gerdi sonuçta komedi filmi çekiyoruz ve sette ceset bulunuyor.

2011’de “Gol Olur” adlı internet dizisinde yer aldınız. Günümüzde ise işlerin çoğu bu mecraya ve başka platformlara geçiyor. Bu değişim için ne söylemek istersiniz?

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Bizim ‘Gol Olur’ dizisi internette yaptığımızda bu fikir daha yeni yeni oluşuyordu. İnternet çok hızlı ulaşılabilir bir mecra. Bir bölüm konulduğunda hemen ulaşabildiğiniz, izlemediyseniz daha önceki bölümleri tekrar izleyebildiğiniz bir mecra. Ben o zaman internetin bu kadar gelişebileceğini fark etmiştim ve hatta bu mecrada yapmayı istediğin derli toplu bir iş de var. İnternette çok kaliteli işler yapılıyor. İnternet kanallarında hala bozluklar var. Kaliteli işler yapıldığında yer bulabileceğini düşünüyorum.

BİR ESPRİDE KOMEDYEN OLUYORSUNUZ

Buyur Burdan Bak, Tut Sözünü ile Hababam, Bize Müsaade arasında bir hayli zaman var. Bu dört yılda neler yaptınız?

‘Buyur Buradan Bak ve Bize Müsaade arasındaki sürede bir de tiyatromuz vardı. Şaft tiyatronun kurucularındanım. 2007 yılından beri Tiyatroyla içli dışlı bir hayatım var. Tiyatrodan başka sosyal medyada bir sayfam var, içerikler çekiyorum. Bu sırada başka film projeleri de yaptım. Sinemadan da uzak kalamadım. Benim dizi yapmak ve dizide çalışmakla ilgili bir zorluğum var. Dizilerin şöhret ve sürekli bankaya yatan para dışında hiçbir cazibesi yok. Hazırladığım 3 tane sinema projem var. Ama bize müsaade pastanın üzerindeki çilek oldu. Heyecanla beklediğimiz işimiz oldu.

Vine, youtube, story’ler derken komedi enflasyonu yaşandığını söyleyebilir misiniz?

Mizah 20 yıl önceki, 30 yıl önceki gibi değil. Dünyada da böyle, alternatif çok fazla. Eskiden bir haftada yazılıp, çekilip seyircinin karşısına konulur ve o gün en çok izlenen program olurdu. Şimdiyse izlediğimiz bir videoyu unutmamız 6 saniyelere kadar düştü. Sosyal medyada gördüğümüz bir şey bizi bir hafta güldürebiliyor. Mizahta fast-food zamanı başladı. Bunun faydalı tarafı da zararlı tarafı da var. Bir espri yapan patlayabiliyor ve komedyen damgasını takıyor üstüne. Bu anlamda çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdiki mizahın içinde espri yok. Sosyal medyadan yapılan mizahı her zaman destekliyorum ama kaliteli olmasını istiyorum.

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Her şey üzerinde mizah olmaz

Komedi alanında takip ettiğiniz yabancı isimler var mı?

Ben tam bir Ricky Jarvis hayranıyım. Onun mizahını komedisini çok seviyorum. Yabancı komedyenler arasında beni en çok etkileyenlerden biridir ama bütün bu işerin benim için bir numarası Jerry Seinfeld’dir. Dizilerini 13-14 kere baştanizledim. Şakalarını an an, saniye saniye, bölüm bölüm söyleyebilen bir hale geldim.

Netflix gibi platformlar dünyadaki stand up gösterilerine ulaşımı kolaylaştırdı. Mizah tavrı konusunda ne söylemek istersiniz?

Netflik üzerinden özellikle yeni nesil işleri izleme şansı buluyoruz. Orada da tarz bizden çok daha farklı oluyor. Orada mizah yapma alanı daha geniş olduğunu görüyoruz ama iyi mi derseniz bence değil. Her şey üzerinde mizah olmaz. Kişisel özelliklerden dini inançlara, kültürel aktivitelerden anne çocuk ilişkisine kadar her şeyin alt yapısına cinsellik olan bir mizah türü oluşturulmuş durumda. Bu benim için çok yakın bir şey değil. Benim için herkesin başına gelebilecek bir olaydan mizah yapmayı doğru buluyorum.