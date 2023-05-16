Modern bir Cyrano de Bergerac romanı

ARZU ŞAHİN





Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand’ın Cyrano de Bergerac’ı hemen herkes bilir. Tiyatro oyunu şeklinde yazılan ve daha sonra sinemaya da aktarılan oyunda kuzeni Roxane’a aşık olan Cyrano de Bergerac, fiziksel görüntüsü nedeniyle aşkını açıklayamaz ve yeni yetme yakışıklı silahşor Christian’ı öne sürer. Roxane’a olan aşkını satırlara dökerek bütün aşk mektuplarını yazan ve ikili buluşmalarda suflör olan Cyrano’nın umutsuz aşkı ölüm döşeğindeki itirafıyla son bulur. Cyrano’nun ilham veren hikayesi zamana meydan okuyarak yeni versiyonlarıyla yazılmaya devam ediyor. Selahattin Yusuf’un son romanı Umudun Göğe Yükselişi modern bir Cyrano de Bergerac hikayesi olarak karşımızda duruyor.

GEÇMİŞİ ŞAKAĞINA DAYAYAN ASKERLERİN DÜNYASI

Siirt’tin dağlarında bir askeri birlikte geçen romanın kahramanları Seyit Komutan (Seyko) ve Yusuf, Ayten aşkının etrafında buluşur. Birliğin her anlamda korktuğu, hayatı dağlarda terörle mücadele ederek geçmiş ve büyük acılara tanıklık etmiş olan Seyko, kabuk bağlamış sert görüntüsünün altında bir kalp taşıdığını büyük sırrını sivilde yazar olan Yusuf’a anlatarak ortaya döker. Ayten’e olan aşkından ve iki yıldır devam eden mektup arkadaşlığından sonuç alamadığı için bu yola başvuran Seyko, yazar olduğunu öğrendiği Yusuf’tan kendisi adına Ayten’e mektup yazmasını ister. Seyko’nun gölgesinden korkan bir asker için mecburi hizmet anlamı taşıyan bu talebin gerçeğe dönüşmesi sanıldığı kadar kolay olmaz. Yazar, askerliğin insanın ruhunu emen disiplinini ve Yusuf’un içinde yaşadığı atmosferi şöyle anlatır:

“...Akşama kadar emir-komuta zinciriyle biricikliği yıkılıp tabana inen asker, akşam seri numaralı battaniyesinin altına girdiğinde ruhunu –geçmiş yardımıyla- kendine yeniden ispat etmek zorundadır da ondan. Yoksa uyuyamayacaktır. Rakam uyuyamaz. Makina dişlisi uyanamaz ve uyuyamaz. Değil mi ki ranzası alfabetik sırada bir mekanik ayrıntıdır ve akşam yatağına her şeyden önce bir aritmetik teferruat olarak uzanmıştır; iki şeyin –rakamın ve insanın- birbirine kolayca dönüşebileceğinin de farkındadır. Dehşet içindedir yani. O zaman ruhen de var olabilmek için geriye tek şey kalır. Asker, ruhunu geri çağırarak kendini var olduğuna bir çeşit zor kullanarak inandıracaktır. Geçmişini şakağına silah gibi dayar. Ve bundan sonrası da zaten çoktan bilinçaltının yeraltı dünyasıdır.”

BİR EDEBİ TÜR OLARAK AŞK MEKTUPLARI

Kitap boyunca askerliğin insan ruhunu yok eden griliğini ve mantık süzgecine hasret kalınan atmosferi anlatan Selahattin Yusuf, Ayten’e mektup yazarken yaratım sancıları çeken kahramanımız Yusuf’u da Türk ve dünya edebiyatının kollarına teslim eder. Klasik romanların kahramanları Yusuf’un zihninde bir belirip bir kaybolur.

“Edebiyat tarihinde yazılmış aşk mektupları ikiye ayrılır. Birinci türde olanlar, doğru dürüst duygu içeren, şapsız kanında belli miktarda gül barındıran, ince hastalıktan yüzü uzamış, benzi kederle solmuş, lafı yer yer (sözümona dalgınlıkla) erotik göndermelere bağlayarak –ne hınzırdır o!- alfa dişisinin başını döndüren, parçalanmış kalbini çıkarıp sevgilinin ellerine teslim eden türde yazılmış aşk mektuplarıdır. İkinci türdekiler ise ağır komando eğitimi almış askeri personel tarafından yazılanlardır. Benim yazacağım ve son şansımız olduğu artık iyice su yüzüne çıkmış mektup, tahmin edebileceğiniz gibi birinci türe ait bir çalışma olacaktı.”

GÖZÜ YAŞLI BİR KAHKAHA

Yazacağı mektubu deneysel bir başkaldırı olarak tanımlayan Yusuf, Seyko’nun yetiştirme yurduna uzanan ve bir anne-oğul trajedisiyle çevrili yaralı kalbini yakından görür. Seyko o günleri anlatırken dönüştüğü Terminatör’ün bir zamanlar yaralı bir çocuk olduğunu hatırlatır.

“Bizzat yaşadığı için akıl yürütmekte zorlanmıyordu komutan. Çocukların dışarıdan şiddet gibi algılanan davranışları aslında ilgi için yapılan umutsuz çağrılarmış. Yanı başında yaşayıp gitmekte olan yetişkinlerin, okyanuslar aşırı mesafelerdeki kalplerine hitaben yazılmış, şişelere konulup suya bırakılmış imdat çağrılarıymış. Küçücük insanların, çocukların, duyulmayacağından emin olduğu çağrılarmış.”

Finalde Yusuf’un Seyko’nun yaralı kalbini görüş mesafesine koyup 80 sayfalık son şansı kaleme alıp teslim etmesi yetmeyecektir. Çünkü saplantılı aşık Seyko için bu tirad içinde yeni ve tehlikeli sorular barındırmaktadır.