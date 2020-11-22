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Motiflerle 40 yıllık hikaye

Azaryan Yalısı’nda Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç anısına kurulan Sadberk Hanım Müzesi bugün tam 40 yaşında. Türkiye’nin ilk özel müzesi olma özelliğine sahip olan mekanda 40. Kuruluş yıldönümü “Motif Sergisi”yle kutlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Motif Sergisi
Motif Sergisi

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Sadberk Hanım Müzesi bundan tam 40 yıl önce Sarıyer-Büyükdere’de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda, Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un anısına, onun kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açılmıştı. Sadberk Hanım Müzesi kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bine yakın eser bünyesinde yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, 40. kuruluş yıldönümünü “Motif Sergisi” ve ona eşlik eden bir katalog ile kutluyor.

“Motif” başlığıyla kurgulanan sergi ve yayın projesi, müzedeki tüm eserleri panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor ve çok farklı coğrafyalarda birbirleriyle karşılaşmış kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor.

ANA TAŞIYICI MOTİF

Motifler sanat eserinin ana taşıyıcılarıdır. Sadberk Hanım Müzesi’nin gerek Arkeoloji gerekse Türk-İslam Bölümü’nde yer alan eserlerin üzerindeki motiflerin tarihsel derinliğini, akışını ve kültürel hareketliliğini bu proje bütün güzelliğiyle gözler önüne seriyor. Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan 466 eserden seçilmiş 500’e yakın motife göz gezdirirken Anadolu merkez olmak üzere Türkiye’nin Doğu ve Batı’yla ne kadar bütünleşmiş bir halde olduğunu dikkati çekiyor. Osmanlı dönemine ait işlemelerden seramik kaplara, antik döneme ait çeşitli eserlerde görülen motif ve bezemelere kadar geniş bir yelpazedeki tarihî eserler sergide ziyaretçilere sunuluyor.

Motif Sergisi, genelden özele giden bir sıralamayla beş konu altında toplanıyor: dünya ve evren algısı (“Yaşam ve Güç”); doğa sahneleri ve bitkiler dünyası (“Doğa”); insanın kendi imgesini ve hayvan figürlerini sanata aktarması (“Figürlü Bezeme”); büyük ve görkemli bir sistemin kurallarının sanat yoluyla tekrarı (“Düzen ve Uyum”); insanın mekânlar kurarak çevresini şekillendirmesi (“Mekân”). Projenin en önemli başarılarından biri, ortalama dikkatten kaçabilecek yüzlerce motifi görünür hale getirmek oldu. Her yaştan, her meslekten izleyiciyi, tarihî motiflerin anlattıklarıyla entelektüel bir bağ kurmaya davet ediyor.

“Motif” projesi İTÜ Mimarlık Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Saner’in önerisi ve kurgusuyla hayata geçirildi. Projenin sergi ve yayın çalışması Prof. Dr. Turgut Saner, Dr. Şebnem Eryavuz, Hülya Bilgi ve müze ekibinin yoğun çalışması sonucu tamamlandı ve Sadberk Hanım Müzesi’nin 40. kuruluş yıldönümü bu özel çalışmayla taçlandırılmış oluyor.

9 Kasım 2020 açılan Motif Sergisi 31 Ekim 2021’e kadar Çarşamba hariç her gün 10:00 - 17:00 saatleri arasında Sadberk Hanım Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

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