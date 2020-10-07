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Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır?

Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır?

Kabağı sevmeyenlerin bile bu haliyle kendisine şans verdiği mücver; peynir, sebze ve baharatların muhteşem uyumunu içeren her öğüne yakışan bir yemek. Su oranı yüksek olan kabakların su saldıkça kıvamını tutturmak bazen zor olsa da verdiğimiz püf noktalarıyla doğru lezzeti yakalayacaksınız. Peki mücver nasıl yapılır? İşte mücver tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mücver
Mücver

Yaza en çok yakışan yemeklerden kabak mücveri dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketin, ama mutlaka sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşın. Enfes yemek tarifi mücveri sizler için hazırladık...

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Mücver

Mücver Tarifi

Malzemeler:

1 Adet Orta Boy Rendelenmiş Kuru Soğan

2 Adet Rendelenmiş Ve Suyu Sıkılmış Kabak

1 Adet Rendelenmiş Orta Boy Havuç

3 Dal Kıyılmış Taze Soğan

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Dereotu

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz

3 Çorba Kaşığı Un

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

1/2 (Yarım) Su Bardağı Rendelenmiş Taze Kaşar Peyniri

1 Adet Çırpılmış Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeteri Kadar Pul Biber

Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ

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Mücver Yapılışı

Malzemelerin hepsini bir yoğurma kabında karıştırın.

Tavanızı hafif yağlayın ve kızdırın. Harçtan tavaya birer çorba kaşığı paylaştırıp arkalı önlü pişirin.

Mücver kaç dakikada pişer?

25 dakikada hazırlanan mücver 25 dakikada pişer.

Mücverin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan mücverin kalorisi 64.

Mücver yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mücver için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.

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