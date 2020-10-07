Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Kabağı sevmeyenlerin bile bu haliyle kendisine şans verdiği mücver; peynir, sebze ve baharatların muhteşem uyumunu içeren her öğüne yakışan bir yemek. Su oranı yüksek olan kabakların su saldıkça kıvamını tutturmak bazen zor olsa da verdiğimiz püf noktalarıyla doğru lezzeti yakalayacaksınız. Peki mücver nasıl yapılır? İşte mücver tarifi...

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 14:55 Yeni Şafak