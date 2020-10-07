Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır?

Yaza en çok yakışan yemeklerden kabak mücveri dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketin, ama mutlaka sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşın. Enfes yemek tarifi mücveri sizler için hazırladık...
Mücver Tarifi
Malzemeler:
1 Adet Orta Boy Rendelenmiş Kuru Soğan
2 Adet Rendelenmiş Ve Suyu Sıkılmış Kabak
1 Adet Rendelenmiş Orta Boy Havuç
3 Dal Kıyılmış Taze Soğan
1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Dereotu
1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz
3 Çorba Kaşığı Un
1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu
1/2 (Yarım) Su Bardağı Rendelenmiş Taze Kaşar Peyniri
1 Adet Çırpılmış Yumurta
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Yeteri Kadar Pul Biber
Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ
Mücver Yapılışı
Malzemelerin hepsini bir yoğurma kabında karıştırın.
Tavanızı hafif yağlayın ve kızdırın. Harçtan tavaya birer çorba kaşığı paylaştırıp arkalı önlü pişirin.
Mücver kaç dakikada pişer?
25 dakikada hazırlanan mücver 25 dakikada pişer.
Mücverin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan mücverin kalorisi 64.
Mücver yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Mücver için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.