Müfettiş Gadget bir kez daha beyaz perde için hazırlanıyor

Müfettiş Gadget, beyaz perdeye transfer oluyor. Proje için son olarak Will Smith’li Aladdin filminin yapımcılığını üstlenen Dan Lin ve Jonathan Eirich ikilisi ile anlaşan Disney, filmin senaryosunu da Mikey Day ve Streeter Seidell’dan oluşan bir ekibe emanet edecek.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre animasyonun orijinalinde Gadget, düşmanı MAD’i yeğeni Penny ve köpeği Brain ile birlikte alt etmeye çalışan şaşkın bir karakter olarak ekranlara yansıyordu.

Daha önce başrolünde Matthew Broderick’in yer aldığı 1999 yılındaki film versiyonunun gişede beklenen etkiyi oluşturamadığını bilen Disney’nin filmi kendi platformu Disney+ üzerinden yayınlanacağı söylentiler arasında. Başrölde kimin yer alacağı da başka bir merka konusu.