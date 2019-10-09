Hayat Müfettiş Gadget bir kez daha beyaz perde için hazırlanıyor
SİNEMA

Müfettiş Gadget bir kez daha beyaz perde için hazırlanıyor

Popüler animasyonlarını beyaz perdeye aktaran Disney, yeni bir proje için yine hazırlıklara başladı. 80’li yılların sevilen çizgi dizilerinden olan ama ülkemizde 2000’li yılların başında Fox Kids ile tanıyıp sevdiğimiz Müfettiş Gadget, beyaz perdeye transfer oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müfettiş Gadget, 1999 yılında da beyaz perdeye aktarılarak gişede beklenen etkiyi oluşturamamıştı.
Müfettiş Gadget, 1999 yılında da beyaz perdeye aktarılarak gişede beklenen etkiyi oluşturamamıştı.

Müfettiş Gadget, beyaz perdeye transfer oluyor. Proje için son olarak Will Smith’li Aladdin filminin yapımcılığını üstlenen Dan Lin ve Jonathan Eirich ikilisi ile anlaşan Disney, filmin senaryosunu da Mikey Day ve Streeter Seidell’dan oluşan bir ekibe emanet edecek.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre animasyonun orijinalinde Gadget, düşmanı MAD’i yeğeni Penny ve köpeği Brain ile birlikte alt etmeye çalışan şaşkın bir karakter olarak ekranlara yansıyordu.

Daha önce başrolünde Matthew Broderick’in yer aldığı 1999 yılındaki film versiyonunun gişede beklenen etkiyi oluşturamadığını bilen Disney’nin filmi kendi platformu Disney+ üzerinden yayınlanacağı söylentiler arasında. Başrölde kimin yer alacağı da başka bir merka konusu.

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