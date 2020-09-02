​Muhallebi tarifi: Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır?

Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Enfes yemek tariflerinden muhallebi tarifi için buyurun...
Malzemeler:
5 Çorba kaşığı tepeleme toz şeker
3 Çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası
2 Çorba kaşığı tepeleme un
1 Paket vanilya
1 Litre süt
1 Çorba kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Şekeri tencereye alın.
Nişastayı tencereye alın.
Unu tencereye alın.
Vanilyayı ekleyin.
Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.
Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Muhallebi kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan muhallebi 10 dakikada pişer.
Muhallebinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98 kalori.
Muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 TL.