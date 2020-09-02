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Hayat Muhallebi tarifi Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır?
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​Muhallebi tarifi: Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır?

Muhallebi tarifi: Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır?

Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. İster ailenize ister misafirlerinize ikram edebileceğiniz mis gibi muhallebi tarifini sizler için hazırladık. İşte mis gibi muhallebi tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhallebi.
Muhallebi.

Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Enfes yemek tariflerinden muhallebi tarifi için buyurun...

Keşkül tarifi: Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?
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Keşkül tarifi: Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?


Malzemeler:

5 Çorba kaşığı tepeleme toz şeker

3 Çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası

2 Çorba kaşığı tepeleme un

1 Paket vanilya

1 Litre süt

1 Çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Şekeri tencereye alın.

Nişastayı tencereye alın.

Unu tencereye alın.

Vanilyayı ekleyin.

Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.

Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
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Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Muhallebi kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan muhallebi 10 dakikada pişer.

Muhallebinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98 kalori.

Muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 TL.


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