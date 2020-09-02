​Muhallebi tarifi: Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi tarifi: Güzel, lezzetli, pratik muhallebi nasıl yapılır? Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. İster ailenize ister misafirlerinize ikram edebileceğiniz mis gibi muhallebi tarifini sizler için hazırladık. İşte mis gibi muhallebi tarifi...

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 13:50 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 13:51 Yeni Şafak