Mühendisçe düşünmenin faydaları

TUBA KENAN

Guru Madvahan, mühendislik tarihini farklı örneklerle bir araya getirdiği ‘Mühendis Gibi Düşünmek’ kitabında, tarihin önemli isimlerini daha önce bakılmamış bir perspektiften göstererek; mühendisliğin birden fazla disiplinle içkin oluşuna değiniyor. Faydacı çerçevenin dışına çıkıp mühendisliğin zihniyetine de değinen yazar kavramı, “mühendislik zihniyeti her derde deva bir ilaç değil; hayat için dayanıklı bir bilişsel model ve devamlı bir pratik yapıdır” sözleriyle tanımlıyor. Alfred Hitchcock, Wright kardeşler, Steve Jobs gibi birden fazla isimle genişlettiği hikayesinde film sektöründen teknolojiye, sağlık dünyasından ulaşıma kadar her alanda mühendisliğin vazgeçilmez bir değer olduğunu kanıtlıyor.

HER ALANDA DENGE BULUNMALI

Her alanda pratik çözüm sunabilen mühendisliğin bir iş kolu olarak görülmesinden öte; sorun çözme odaklı düşünme pratiği ve yenilikçi üretim bilinci olarak değerlendirilmesi noktasında yeni bir görüş oluşturan yazar, eserin her bölümünde geçmiş ve geleceği bir araya getiren temel noktaya değiniyor; denge. “Soldaki her şey sağdaki her şey ile dengeli olmalı, yoksa o şey çalışmayacaktır; evren, dengesiz bir hale gelecektir” diyen Curtis Thomas, mühendisliğin yalnızca üretim alanında değil aynı zamanda sosyal ve siyasi alanda da aynı dengeyi bulması gerektiğini ileri sürüyor. Bahsi geçen bu denge aynı zamanda mühendislik disiplininin de güven temeline oturmasına yardımcı olmaktadır. Aslında denge, mühendisliğin felsefesini anlama noktasında da okuyucularına yeni bir bakış açısı sağlamaktadır.

Mühendis olmanın özünde toplumsal açıdan faydalı çözümler sunabilme becerisi yatmaktadır. Gelişen dünyada mühendisin üstlendiği yararlı sonuçlara ulaşma gayesi sosyal iletişimden daha önemli görülmektedir. Abraham Lincoln’un “Toplumsal düşünce ile hiçbir şey başarısız olmaz, toplumsal düşünce olmadan ise hiçbir şey başarılmaz” sözü faydacı çerçeveden üretimde bulunan mühendis bilinci için önemli görülse de öncelikli hedef her daim dünya genelinde pratik çözüm sunmaktır. Mühendislerin bu algısını İngiliz psikolog Simon Baron-Cohen’in E-S teorisi ile açıklayan yazar; empati ve sistemleştirme arasında dengeli bir bağ kurmak gerektiğine değinmektedir.

SINIRLARA SAYGI

Kitabın tamamında yer alan bu disiplinin dengeye dayalı olduğunu okuyucularına eğlenceli bir şekilde aktaran Madvahan, popüler kültür ürünlerinden geçmişte dünyanın seyrini değiştirmiş ögelere kadar verdiği örneklerde mühendisliğin değerini ortaya koymanın yanı sıra aynı şekilde mühendis gibi düşünmenin fayda sağlayan yanlarını da okuyucuların bilincine nakşediyor. Mühendislik dünyasının fiziksel ve doğal kısıtlamalarla dolu olmasına rağmen; tüm bu sınırlara saygı duyarak işlevsel üretimlerde bulunabileceğini söylüyor. Bahsi geçen bu kısıtlamaların mühendislik özelinde yeni bir bakış açısı sunduğu gerçeği, Büyük Ovalar’ı Manhattan’daki Beşinci Cadde’nin yaya gerçekliğine indirgemeyi mümkün kılıyor.