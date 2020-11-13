Güneydoğu'nun vazgeçilmezi: Mumbar

Mumbar dolması, şırdanla karıştırılıyor genellikle. Koyunun 4 midesinden biri olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Mumbar ise koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türü. Peki mumbar tarifi nedir? Detaylar tarifimizde...

Mumbar.

Mumbar Tarifi İçin Malzemeler

500 gram kıyma

Yarım akciğer

1 koyun mumbarı

4 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı reyhan

Karabiber

Kırmızı biber

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Tuz

Mumbar.

Mumbar tarifi yapılışı

Yıkadığınız bulgurları sıcak suyla ıslatın. Ciğer ve soğanı ince ince kıyın. İçine kıyma, bulgur, salça, reyhan, baharatlar ve tuz eklenerek dolma içi hazırlayın. Hazırladığınız harcı mumbara gevşekçe doldurun. Mumbarın içinin dökülmemesi için iki ucu da iple bağlayın ve kaynayan suda yumuşayıncaya kadar pişirin. Mumbar pişince suyun içinden alın ve arzu ederseniz sarımsak da dökerek sıcak olarak servis edin. Mumbar tereyağında kızartılarak da servis edilebilir.

Mumbar kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Mumbar dolması 1 saatte hazırlanır ve 2 saatte pişer.

Mumbarın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan mumbarın kalorisi 231.

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Mumbar.

Mumbar nereye ait?

Adana'nın meşhur lezzetlerinden biri olan Mumbar dolması yapımı bir hayli zor bir sakatat yemeğidir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı illerinde yapılmaktadır. Yazın pek tercih edilmeyip, kışın daha fazla tüketilir.

Mumbar nereden yapılır?

Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür.

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