10 üniversiteden 30 akademisyen bir araya geldi: Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı yeri belirleyecek

Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 26 Ağustos 1071'de şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanını tespit edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" çalışmalarına başlandı.

Çalışma, Malazgirt Zaferi'nin daha iyi anlaşılması için yapılıyor.

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İncelemelere başlandı

Akademisyenler, başta Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası'nda incelemeler yaptı.

Bölgede fotoğraflar da çeken akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştıracak.

Akademisyenler, yer radarları ve elektro manyetik taramalarla savaşa ait izleri tespit ederek, büyük zaferin kazanıldığı yeri bütün bilimsel detaylarıyla aydınlatmayı hedefliyor.

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Savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor

Proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Türkiye'de ilk kez böyle bir proje yapıldığına dikkat çekerk şu şekilde konuştu:

"Savaş arkeolojisi Türkiye'de yeni bir alan. Hem bu alanın yöntemini oluşturmak hem de Malazgirt gibi Anadolu'yu yurt tutma süreci ve Anadolu'nun Türkiye oluşu sürecinin başlatıcısı olan bu büyük zaferin yerinde bütün bilimsel detaylarıyla birlikte aydınlatılmasını istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın son 3 yıldır bizzat törenlere katılması ve kendilerinin sevk ve idaresiyle Malazgirt'in yeniden Türkiye'nin gündeminde olması, gerektiği şekli almıştır. Bilimsel anlamda muharebe nerede yapıldı, orduların karargahları neredeydi, Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen savaşın taktikleri ve lojistik boyutu bütün yönleriyle bu proje kapsamında araştırılacak."

Çalışma sonrası Muş, Malazgirt'in kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelecek.

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Savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor

Malazgirt'in kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini anlatan Çevik, "Sadece tarihçilerin değil arkeologların, sanat tarihçilerin, coğrafyacıların, jeologların, arkeoloji ve jeoloji biliminin yöntemlerini kullanarak drone çekimleri, yer radarları ve elektro manyetik taramalarla savaşa ait izlerin tespiti, sonrasında bu belirlenen alanların Malazgirt Zaferi'nin somut verileri olarak ortaya konulması ve savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor." dedi.

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Verileri dijital ortamda haritalar üzerine işleyeceğiz

Çevik, ülkede yaşayan herkesin Malazgirt Savaşı'nı bilmesi ve özellikle gençlerin bu şanlı zaferi iyi tanıması gerektiğini dile getirdi. Projeyi çok yönlü ele aldıklarını belirten Çevik, şunları aktardı:

"Bu çalışmayla hem ülkemizin kültür tarihine hem de bu toprakları yurt tutma sürecine bilimsel katkı sunmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu projesi, bunun bilimsel arka planını çağdaş yöntemlerle ortaya koyacaktır. Ardından Malazgirt kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Şu an Malazgirt şehir surlarını ve iç kalenin tespit çalışmalarını yapıyoruz. Koordinatlarını alıyoruz. Haritalandırma çalışmalarını yapacağız. Yine Malazgirt içerisindeki bütün tarihi dokuyu, yapıları ve yerelden aldığımız bilgileri kayıt altına alıyoruz. Önce alandaki bilgileri toplayacağız, daha sonra verileri dijital ortamda haritalar üzerine işleyeceğiz. 2021 yılı Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü olması hasebiyle, kamuoyuna ve devletimize bu çalışmanın belli bir aşamasını göstermek istiyoruz."

Projenin ilk etabının ardından kaleyi tümü ile belgeleyip dijital arkeoloji yardımı ile üç boyutlu olarak ayağa kaldırmak olacak.

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Üç boyutlu olarak ayağa kaldırılacak

Akademisyenlerin Malazgirt ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduklarını da anlatan Çevik, şöyle devam etti:

"Ekipler, ilk aşamada Malazgirt Kalesi ve surları üzerine çalışmalar yaptı. Kalenin surları ve burçları ile ilgili belgeleme çalışmalarına başlandı. Kalenin planı, surların yapım evreleri ve burç üzerine çalışan ekibin amacı, projenin ilk etabının ardından kaleyi tümü ile belgeleyip dijital arkeoloji yardımı ile üç boyutlu olarak ayağa kaldırmak olacak. Projenin ilk etabında coğrafya çalışmaları kapsamında, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve hava lidarı taramaları ile Malazgirt Ovası ve çevresinin coğrafyası modellenecek, gerekli haritalandırma çalışmaları yapılacak."

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OYNAT 00:50 AK Parti'den Malazgirt zaferine özel video Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamaları kapsamında AK Parti sosyal medya üzerinden video yayınladı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Malazgirt'i hatırlamak demek; kim olduğumuzu hatırlamak demektir, kim olduğumuzu hatırlamak demek; niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak demektir, niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak demektir.'' sözlerine yer verildi. BiP'te paylaş

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