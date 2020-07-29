Malazgirt zaferi hazırlıkları başladı: Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak

Sultan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt ilçesinde de zafer kutlamalarının görkemli şekilde gerçekleştirilmesi için ilçedeki “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”ndaki hazırlıklar devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarının düzenleneceği alanlarda çalışmalara başlandı. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için birbirinden renkli etkinliklerin planlaması yapılıyor. Bu kapsamda oluşturulan 35 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuluyor.

HAYAT 947 yıllık zafer: Malazgirt

OYNAT 00:50 AK Parti'den Malazgirt zaferine özel video Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamaları kapsamında AK Parti sosyal medya üzerinden video yayınladı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Malazgirt'i hatırlamak demek; kim olduğumuzu hatırlamak demektir, kim olduğumuzu hatırlamak demek; niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak demektir, niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak demektir.'' sözlerine yer verildi. BiP'te paylaş

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ZİYARETÇİLER ARTIYOR

“Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”

Danişmentgazi Mahallesi'ndeki parkta giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı. Tamamlanmak üzere olan 3. etap çalışmaları kapsamında 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürüyüş yolu, etnospor sahaları, otağlar ve hipodrom ile çocuk oyun alanı inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamaları yıllardır ilçenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunuyor, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlıyor.

HAYAT Bitlis'te 'Malazgirt şehitleri' anısına fener alayı düzenlendi

GENÇLİK MERKEZİ AÇILACAK

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfıyla kutlamaların yapılacağı alanda başlattıkları hazırlık çalışmalarını 26 Ağustos'a yetiştireceklerini söyledi. Obayı kurmaya başladıklarını, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirten Çoban, şunları kaydetti: "Pandemi süreci öncesinde günlük misafir ve ziyaretçi sayımız 2 binin üzerine çıktı. Bu ilçemiz için çok sağlıklı bir gelişme. Allah nasip ederse 220 yataklı bir gençlik merkezini de açıyoruz. Otellerimizi yeniden tanzim ediyoruz. Öğretmenevimizi kente kazandırdık. Cumhurbaşkanımız 2 butik otel için mesaj verdi"

950. YILA DAHA ÖZEL PROJELER

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise 2021'i zaferin 950. yıl dönümüne denk geldiği için "Malazgirt Yılı" yapmayı hedeflediklerini belirtti. Altın, planladıkları etkinliklerin büyük bölümünü gelecek yıl organize edeceklerini, milli parka yeni bölümler inşa edeceklerini belirtti. Altın şöyle konuştu: “26 Ağustos’tan sonra hipodrom çalışmalarımız var. 16 obamız ve bir büyük otağımız var. Milli parktaki 3. etap çalışmaların sonuna geldik. Hipodrom, otağlar, ok atma alanları ile esnafın faydalanabileceği iş yerlerini yaparak kalıcı hale getireceğiz. Milli parkımız hem yerel hem de yabancı turistlerin ilçemize gelmesini sağlayacak”

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GÜNDEM MHP lideri Bahçeli Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak

GÜNDEM Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım

Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak

Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Ahlat Belediyesi, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü ve Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı için hazırlıklara başladı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge insanına armağanı olan külliyenin açılışının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Çoban, “Bu yıl bizim için festivalden daha manidar olan, Cumhurbaşkanımızın, Ahlat’taki Cumhurbaşkanı Külliyesi’ni 25 Ağustos’ta açacağını açıklamasıdır” dedi. Çoban, “Ahlat 1071 obasındasınız. Ahlat Sultan Alparslan Obasındasınız. Ahlat Obası her yıl Cumhurbaşkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve halkımızı ağırlıyor” şeklinde konuştu.