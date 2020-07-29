Malazgirt zaferi hazırlıkları başladı: Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarının düzenleneceği alanlarda çalışmalara başlandı. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için birbirinden renkli etkinliklerin planlaması yapılıyor. Bu kapsamda oluşturulan 35 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuluyor.
ZİYARETÇİLER ARTIYOR
- Danişmentgazi Mahallesi'ndeki parkta giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı. Tamamlanmak üzere olan 3. etap çalışmaları kapsamında 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürüyüş yolu, etnospor sahaları, otağlar ve hipodrom ile çocuk oyun alanı inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamaları yıllardır ilçenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunuyor, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlıyor.
GENÇLİK MERKEZİ AÇILACAK
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfıyla kutlamaların yapılacağı alanda başlattıkları hazırlık çalışmalarını 26 Ağustos'a yetiştireceklerini söyledi. Obayı kurmaya başladıklarını, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirten Çoban, şunları kaydetti: "Pandemi süreci öncesinde günlük misafir ve ziyaretçi sayımız 2 binin üzerine çıktı. Bu ilçemiz için çok sağlıklı bir gelişme. Allah nasip ederse 220 yataklı bir gençlik merkezini de açıyoruz. Otellerimizi yeniden tanzim ediyoruz. Öğretmenevimizi kente kazandırdık. Cumhurbaşkanımız 2 butik otel için mesaj verdi"
950. YILA DAHA ÖZEL PROJELER
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise 2021'i zaferin 950. yıl dönümüne denk geldiği için "Malazgirt Yılı" yapmayı hedeflediklerini belirtti. Altın, planladıkları etkinliklerin büyük bölümünü gelecek yıl organize edeceklerini, milli parka yeni bölümler inşa edeceklerini belirtti. Altın şöyle konuştu: “26 Ağustos’tan sonra hipodrom çalışmalarımız var. 16 obamız ve bir büyük otağımız var. Milli parktaki 3. etap çalışmaların sonuna geldik. Hipodrom, otağlar, ok atma alanları ile esnafın faydalanabileceği iş yerlerini yaparak kalıcı hale getireceğiz. Milli parkımız hem yerel hem de yabancı turistlerin ilçemize gelmesini sağlayacak”
Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak
- Ahlat Belediyesi, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü ve Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı için hazırlıklara başladı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge insanına armağanı olan külliyenin açılışının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Çoban, “Bu yıl bizim için festivalden daha manidar olan, Cumhurbaşkanımızın, Ahlat’taki Cumhurbaşkanı Külliyesi’ni 25 Ağustos’ta açacağını açıklamasıdır” dedi. Çoban, “Ahlat 1071 obasındasınız. Ahlat Sultan Alparslan Obasındasınız. Ahlat Obası her yıl Cumhurbaşkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve halkımızı ağırlıyor” şeklinde konuştu.