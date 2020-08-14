Tam bin 200 yıllık: Tibet Kilisesi’nin saklı tarihi gün yüzüne çıkartmak için kazı çalışmasına başlandı

Sakin şehir (cittaslow) ünvanına sahip olan Artvin’in Şavşat ilçesindeki yaklaşık bin 200 yıllık tarihe sahip bir kilise var. Kazı çalışmalarına başlanan Tibet Kilisesinin 9. yüzyılla 12. yüzyıllar arasında yapıldığı biliniyor.

Harap olmasına rağmen görkemini koruyarak bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken kilise, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Cevizli köyünde bulunuyor.

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Tibet Kilisesinin havadan görünümü.

“Tibet Manastırı Temizlik ve Koruma Çalışması” projesi adı altından başlanan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Osman Aytekin, Tibet Kilisesi’nin bölgedeki en önemli manastır yapılarından birisi olduğunu kaydetti. Aytekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklen ve Erzurum Müzeler Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen projeye bilimsel danışmanlık yaptığını kaydetti.

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15 bilim adamı projede görev alıyor

Projede çok farklı üniversitelerden, arkeolog, sanat tarihçi, mimar, konservatör gibi 15 bilim adamının projede görev aldığını kaydeden Aytekin, “Proje yaklaşık 4 yıl olarak planlandı. Cevizli Köyü’ndeki bu manastır oldukça harap olmasına rağmen halen görkemini korumakta ve bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Bu tarz yapıların 9. Yüzyılla 12. Yüzyıllar arasında yapıldığını biliyoruz. Tibet Manastırı da günümüze sadece kilisesi ile ulaşmış olsa da çevresi ile birlikte manastır olarak hizmet verdiğini ön araştırmalarla tespit edilmiştir” dedi.

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Kazı çalışmasının 4 yılda bitirilmesi planlanıyor.



Kilisenin kubbesinin 1950’lili yıllarda çöktüğünü kaydeden Aytekin, yapının 1988 yılında taşınmaz kültür varlığı olarak kayıt altına alındığını dile getirdi.

4 yılda çalışma bitecek

Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi’nin de projeye çok büyük katkıları olduğunu belirten Aytekin, “ Görülecek ki 4 yıl sonra bu manastır çevresi ile birlikte yeniden ortaya çıkacak kültür tabakalarıyla önemli bir destinasyon merkezi olacak” diye konuştu.

Aytekin, bölgenin Osmanlı Devleti egemenliğine geçmesi sonrası yapının camiye dönüştürüldüğü ve 1885 yılına kadar da cami olarak kullanıldığının yüzey araştırmalarıyla tespit edildiğinin altını çizdi.

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