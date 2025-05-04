İstanbul Modern, yoğun ilgi gören “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinin ikinci kamusal etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 10 Mayıs Cumartesi günü, Shodo sanatçısı Hiroyuki Takahashi, iki seanslık atölye çalışmasıyla katılımcılara Japon kaligrafisinin inceliklerini aktaracak. Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü kapsamında, Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinin ikinci etkinliği, “Müzede Japon Sanatı: Shodo Atölyeleri” adını taşıyor. Hiroyuki Takahashi’nin düzenleyeceği Shodo atölyelerinde katılımcılar Japonca “yazının yolu” anlamına gelen bu kaligrafi sanatının temel tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda ardındaki felsefeyi yakından deneyimleme imkânı bulacak. 1947 yılında Japonya’nın Tochigi kentinde doğan Hiroyuki Takahashi, geleneksel Japon kaligrafisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” başlıklı sergisi, 25 Ocak 2026 tarihine kadar İstanbul Modern’de görülebilir. Müzede Japon Sanatı Shodo Atölyesinin ilk seansı 11.00-13.00 arası, ikinci seansı ise 14.00-16.00 arası İstanbul Modern Etkinlik Odaları'nda yapılacak.