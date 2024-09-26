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Minikler okuldan önce müzeye

Minikler okuldan önce müzeye

Halime Kirazlı
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Modern, Panço işbirliğiyle “Okul Öncesi Müze›de Eğitim” programını hayata geçirdi. Bu sanat eğitim programıyla, 2-6 yaş grubu çocuklar sanat yapıtlarıyla bir araya gelecek, çeşitli oyunlarla yeni öğrenme deneyimleri edinecek. İki ayrı yaş grubuna göre organize edilen eğitimde 2-3 yaş çocuklar, “Aileler için Okul Öncesi Müzede” etkinliğine gelecek. Her ayın bir cumartesi günü, 10.00 ve 13.00’de düzenlenecek eğitim, bir saat sürecek. 4-6 yaş grubunun katılacağı “Eğitim Kurumları için Okul Öncesi Müzede” eğitimi ise her çarşamba 10.00 ve 13.00’te yapılacak. İlk ders, 2 Ekim’de başlayacak. Minikler, kendileri için hazırlanan 10 farklı sanat oyunuyla eğlenerek öğrenecek. Ücretsiz eğitimin kayıtları İstanbul Modern’in web sitesinden yapılacak.

Yusuf Kuzu ve Neslihan Varol

DUYGULARINI SANATLA İFADE EDECEKLER

Eğitim programının toplantısında konuşan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, sanata duyarlı bir toplum oluşturmak ve sanat eğitiminde fırsat eşitliğini yakalamak istediklerini belirtti. Varol, “Temel esaslarımız, hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirmek için müze koleksiyonundan yola çıkmak, duyguyu sanatla ifade etmek, iletişim becerilerini geliştirmek, eğlenerek öğrenmek için sanat teknikleri gerçekleştirmek, çocukların hareket etme, dokunma, dinlenme, dinleme, konuşma, oynama, keşfetme, tasarlama, paylaşma, anlatma ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir programı tasarlamak” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Panço Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kuzu ise, “Panço olarak kendimizi çocuğun sadece moda değil, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayan bir marka olarak konumlandırıyoruz. İstanbul Modern ilk projemiz oldu. Başka projelerle bu alana sürekli katkı sağlamayı hedefliyoruz”

diye konuştu.




#aktüel
#hayat
#toplum

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