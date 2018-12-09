Hayat Nakil olamazsın dediler 17sinde yeniden doğdu
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Nakil olamazsın dediler 17'sinde yeniden doğdu

FMF hastalığı nedeniyle 17 yaşında bir böbreğini kaybeden Muhammed'e doktorlar "nakil olamazsın" dediler. Boşu boşuna 7 ay diyalize giren Muhammed, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Op. Dr. Volkan Turunç, "Halbuki anne zaten verici adayı. 7 ay önce hiç diyalize girmeden nakil yapılabilirdi. Yok yere 7 ay diyalize girmiş. Böbrek yetmezliği hastaların aklına tedavi seçeneği olarak ilk böbrek nakli gelmelidir. Verici adayı olan herkes nakle uygundur" dedi.

DHA
FMF hastalığı nedeniyle bir böbreğini kaybeden Muhammed, annesinin böbreğiyle yeniden doğdu.
FMF hastalığı nedeniyle bir böbreğini kaybeden Muhammed, annesinin böbreğiyle yeniden doğdu.

Doğuştan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastası Muhammed Yasir Memiş, 17 yaşında bir böbreğini kaybetti. Doktorların FMF hastalığı nedeniyle 'nakil olamazsın' dediği Muhammed, 7 aylık zorlu diyaliz sürecinin ardından annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Yasir Memiş, doğuştan FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi hastası. Anne ve babasında da bulunan genetik geçişli bu hastalık nedeniyle iç organlarda oluşan amiloid sonucu 3 yıl önce bir böbreğini kaybeden Muhammed, önce ilaç tedavisine başladı. İlaçlardan olumlu sonuç alamayan çocuğa doktorlar, 'vücudun başka bir böbreği kabul etmez' diyerek diyaliz tedavisini önerdi. 7 ay boyunca zorlu bir diyaliz süreci geçiren Memiş'in hayatı Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ile tanışması sonucu değişti. Yapılan tetkikler sonucu Muhammed'e annesinden alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Muhammed, yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp ardından spora yönelmek istediğini söyledi.

Vücudu enfeksiyon kaptı, okula gidemedi

Hastalığı nedeniyle hayatı boyunca birçok şeyi gerçekleştiremediğini belirten Muhammed Yasir Memiş, "Hastalık sebebiyle hayatta birçok şeyden kısıtlandım. İstediğim yere gidip istediğimi yiyemiyordum, tuzlu ve tatlı yiyecekler yasaktı. Diyalize başladım ve o süreç beni çok yıprattı. Eve gidip toparlanmaya başlıyordum ancak ertesi gün yine bir diyaliz süreci başlıyordu. Eğitimimi ortaokulda bırakmak zorunda kaldım. Vücudum enfeksiyon kaptığından okula gidemedim, aylarca hastanede yattım" dedi.

Bisiklet alıp tura çıkacağım

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Memiş, ilk olarak eğitimine devam etmek istediğini belirtti. Açık öğretimde okuyacağını söyleyen Memiş, "Okulun ardından spora yazılacağım, yüzmeye gideceğim. Diyalize girdiğimden çabuk yoruluyor ve nefes darlığı yaşıyordum. Artık öyle bir sağlık problemim yok. En kısa zamanda hep hayalim olan bisikleti alıp güzel bir tura çıkacağım. Naklin çok büyük faydasını gördüm" diye konuştu. Kendisine böbreğini bağışlayan annesine teşekkür eden Memiş, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annemin hakkı ödenmez. O hiç tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Hiç korkmadı gözünü bile kırpmadı" dedi.

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Nakil olmaz dediler

7 aylık diyaliz sürecinde hayatlarının adeta felç olduğunu anlatan baba Kemal Memiş ise "Sabahın 7'sinde diyaliz senası başlıyordu. Sabah kalkamıyor, kahvaltı yapmadan gidiyor ve tansiyonu düşüyordu. Diyaliz sonrası bıkkın ve yorgun oluyordu. 'Yasir'in güçlenmesi lazım nakil olamaz' dediler ama İstanbul'da sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

FMF apandisit ile karıştırılabiliyor

FMF hastalığının seyrek görüldüğünün altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, hastalık hakkında şunları söyledi:


  • "Seyrek görülen bir hastalık, genetik geçişli ve ailenin diğer fertlerinde de görülebilir. Muhammed'in anne ve babası taşıyıcı. 3 kardeşinden 2 tanesi de hasta. Bu karın ağrısı, ateş ve ishal ataklarıyla kendini gösteriyor. Hastalar karın ağrısı ataklarıyla acile başvurabiliyorlar. Apandisit ile karışabiliyor. Bu hastalıkta amiloid denilen zararlı madde organlarda birikip organ yetmezliğine neden olabiliyor. En çok gördüğümüz ise böbrek yetmezliği. Muhammed'in 3 yıllık böbrek yetmezliği hastalığı süreci var. Çeşitli tedaviler uygulanmış ancak ilerleme durdurulamamış. 7 ay önce diyaliz ihtiyacı olduğu söylenmiş. Halbuki anne zaten verici adayı. Anne taşıyıcı 7 ay önce hiç diyalize girmeden anneden bir nakil yapılabilirdi. Yok yere 7 ay diyalize girmiş. Nefroloji Uzmanımız Prof. Dr. Murat Tuncer, Yasir'i muayene etmiş. Biz de cerrahi ekip olarak anneden böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu anda sağlıklı şekilde hayatını devam ediyor."

Böbrek yetmezliğinin tek tedavisi nakil

Böbrek yetmezliğinin tek tedavisinin nakil olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Turunç, "Diyaliz böbrek yetmezliğinin tedavisi değildir, sadece nakil şansı ve uygun verici olmayan hastalar hayatta kalabilsin diye idame yöntemidir. Son dönem böbrek yetmezliği hastaların aklına tedavi seçeneği olarak ilk böbrek nakli gelmelidir. Verici adayı olan herkes nakle uygundur" dedi.

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