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​Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?

Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?

Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? sorusunun yanıt haberimizde. Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak konusu. İşte Diyanetin verdiği yanıt...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?" sorusuna şu cevap verildi:

İster kapalı, ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) namaz kılanın önünden geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir (Müslim, Salât, 261).

Namaz kılanın da, uygun bir yere durmak veya sütre vb. bir şey koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütre (değnek veya başka bir şey) koymasını tavsiye etmektedir (Müslim, Salât, 241, 242). Sütreyi terk etmek ise mekruhtur.

Namaz nasıl kılınır?
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Namaz nasıl kılınır?

Cemaatle kılınan namazlarda, sadece imamın sütre edinmesi yeterlidir; diğerlerinin sütre koyması gerekmez (Buhârî, Salât, 90).

  • Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur. Namaz kılanın önünden geçen kimse sorumlu olmakla birlikte, önünden geçilen kişinin namazı bozulmaz. Fakat büyük camilerde, namaz kılanın secde mahallinin uzağından geçmek caizdir (Kâsânî, Bedâî’, I, 217).

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