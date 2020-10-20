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Namazda Fatiha suresi okunduğunda 'amin' demenin hükmü nedir?

Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki namazda Fatiha suresi okunduğunda "amin” demenin hükmü nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Namazda Fatiha suresi okunduğunda 'amin' demenin hükmü nedir?" sorusun şu yanıt verildi:

“Âmîn”, Yüce Allah’ın kabul etmesini temenni amacıyla duanın sonunda söylenen sözdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), duanın sonunda “âmîn” denilmesini tavsiye etmiştir (Buhârî, Ezan, 111; Müslim, Salât, 72, 74, 75; İbn Mâce, İkâmetu’- Salât, 14).

Hanefî mezhebine göre Fâtiha’nın sonunda “âmîn”in gizli söylenilmesi sünnettir. Bu konuda imam, cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında fark yoktur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 172).

Şâfiî mezhebine göre ise “âmîn”, açık kıraatli namazlarda açıktan, gizli kıraatli namazlarda gizlice söylenir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 139-140).

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