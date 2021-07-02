Namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi? İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir akli olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa ayet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Peki namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?

Haber Merkezi 02 Temmuz 2021, 17:21 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2021, 17:30 Yeni Şafak