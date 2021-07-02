Özgün Namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?
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Namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?

İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir akli olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa ayet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Peki namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?
Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Namazda sadece Fatiha okumakla, farz olan kıraat yerine gelir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sûre olmalıdır. Özellikle Fâtiha sûresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fâtiha sûresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Ancak Fâtiha’dan sonra üç kısa âyet veya bu uzunlukta bir sûre okumak da vaciptir.
  • Bu sebeple, farz namazların ilk iki rekâtında, sünnet namazların tüm rekâtlarında Fâtiha’dan sonra sûre ya da birkaç âyet okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Unutarak terk edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Kasten terk edilmesi halinde ise namazın iadesi vaciptir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, II, 149-150, 543).

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Şâfiîlere göre ise kıraat farzının yerine gelmiş olabilmesi için asgari olarak Fâtiha’nın okunması gerekir. Buna ilaveten bir sûre veya birkaç âyet daha okumak ise sünnettir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 240-241, 248)."

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