Necip Fazıl'ın hatıralarına sahip çıkamadık

Geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından üzücü bir haber duyuruldu. Vakıf, “Büyük hayallerle çıktığımız bu yolu artı sonlandırma kararı aldık. 2015’te başlayan bu yolculukla birlikte 2019 Mayıs ayında dualarla açtığımız müzemiz ve araştırma merkezimizi 2024 Mayıs ayı itibariyle kapatıyoruz” açıklaması ile 26 Mayıs 2019’da açtıkları Kalıcı Hatıra Odası Arşiv ve Araştırma Merkezi’ni kapatma kararını aldıklarını duyurdu. Bu kararı alma nedenlerini, Kısakürek’in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak şöyle açıklıyor: “Müzemiz ve arşiv ve araştırma merkezimizi kapatıyoruz. Sebebi malum, hepimizin içinde yaşadığı ekonomik zorluklar maalesef. Biz bu merkezi açarken Büyük Doğu Yayınları’nın himayesiyle açtık. Yayınevinin mekanında vakfımıza tahsis edilen bir kat vesilesiyle hem müzemizi hem de araştırma merkezimizi açmıştık. Bunca senedir zaten Büyük Doğu Yayınları’nın himayesinde devam ediyorduk. Ancak yayınevinin de maalesef üç katına çıkan kirayı karşılayacak ekonomik gücünün olamaması sebebiyle tahliye kararı aldık.”

İmkan olursa müzemizi tekrar açacağız

Müzenin kapanmasını üzüntüyle karşılayanlar için duyurunun bir köşesinde teselli niteliğinde şu cümle yer alıyor: “Yeniden imkânımız elverdiğinde açmak, görüşmek üzere.” Bu anlamda müzenin kapanmaması için neler yapılabileceğini sorduğumuz Sönmezocak, “Bu hatıra odası ve araştırma merkezi maalesef artık kapanıyor. Zaten mevcut kira sözleşmemiz gereğince birkaç ay önce tahliye etmemiz gerekiyordu. Ancak bu süre zarfında bizler de kendi ekonomik gücümüzle çözebileceğimiz yer arayışındaydık. Şu an itibariyle aile olarak Sakarya’ya taşınma kararı aldık. İmkan olursa Sakarya’da müzemizi tekrar açarız” cevabını veriyor. Ayrıca, vakfın ve yayınevinin faaliyetlerine devam edeceğini anlatan Sönmezocak, “Üstadın kitapları elbette yayınlanmaya devam edecek. Bizler de vakıf olarak bize başvuran tüm akademisyenlere, tüm sanatsal etkinliklere destek olmaya devam ediyoruz. Ancak; üzülerek belirtmeliyim ki müze şimdilik kapanıyor” diyor. Kapanan müzenin ardından Büyük Doğu Yayınları da yayınevini Sakarya’ya taşıyor.

Orijinal fotoğraflar Kısakürek arşivinde

Necip Fazıl Kısakürek’e ait kişisel eşyalar; 22 bin sayfalık orjinal belgede verdiği röportajlar, yaptığı konuşmalar; hakkında yazılmış 400 kitap hepsi Büyük Doğu Yayınları’nın yayınevi himayesinde Ümraniye’deki binasında vakfa tahsis ettiği yerde 2019 yılından beri sevenleri için ücretsiz şekilde sergileniyordu. Zaman zaman öğrencileri ağırlayan, sergiler düzenleyen araştırma merkezi de buradaydı. “Vakfımız 2015 yılında kurulduktan sonra, 2019 senesine kadar 22 bin orijinal evrak, yüzlerce fotoğraf, mektuplar, döneme ait siyasi ve kültürel belgeler hepsi elimizden geçti. Üstadın çıkardığı 555 sayılık Büyük Doğu Dergisi’nde kullanmak üzere sakladığı yüzlerce fotoğraf şu anda arşivimizde. Kraliçe Elizabeth’den Fahrettim Kerim Gökay’a kadar orijinal fotoğraflar var” diyen Şeyma Kısakürek Sönmezocak, “Bizler bu orijinal evrakları toplayıp bir araya getirirken inanılmaz bir heyecanla çalıştık. Üstadın ilk kez Necip fazıl imzasını kullandığı Yeni Mecmua sayısını aldığımızda mesela… Birçok eserin el yazısı hali mevcut. Konferans notları, onların daktiloya çekilmiş hali, Üstadın kendi el yazısı ile yazdığı şiirler… Bunların hepsini büyük bir titizlikle derledik, taradık, dijitale aktardık. Bir dijital kütüphane oluşturduk. Üstad hakkında yazılmış yüzlerce kitap, çeviri eser, dergiler, gazeteler hepsi hali hazırda araştırmacılar için mevcut durumda” açıklamasını yapıyor.

Charles Dickens, Ernest Hemingway, Anton Çehov, Victor Hugo başta olmak üzere bütün dünyada önemli edebiyatçıların yazarların evleri, çalışma odaları genellikle bir müzeye dönüştürülür ya da bir müzede kişisel eşyaları çalışmaları sergilenir. Necip Fazıl Kısakürek’e ait eşyaların sergilendiği bu hatıra odasının kapanmasının kültürümüz için bir kayıp olduğuna hemfikir olan Şeyma Kısakürek, “Avrupa’da büyük mütefekkirlerin sigara külünü dahi saklarlar. Biz burada onlarca eser diyoruz, evrak diyoruz… Bu hatıra odasının kapanmasının kültürümüz için bir kayıp mıdır? Bu soruya Türk halkı cevap versin. Hatta korkarlarsa sessizce yalnızca kendilerine versinler bu cevabı. Siz karar verin buna” diyor. Necip Fazıl Kısakürek Kalıcı Hatıra Odası Arşiv ve Araştırma Merkezi 26 Mayıs Pazar günü son ziyaretçilerini ağırlayacak.







