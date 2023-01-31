Nedir bu Strep A bakterisi

İngiltere’de 13 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan halk arasında BETA olarak bilinen Strep A bakterisi Türkiye’de geçtiğimiz aylar da görülmüştü. Bu bakteriye bağlı olarak ise ilk ölüm geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleşti. Strep A bakterisi halk arasında yeni bir salgına neden olur mu tedirginliğine neden olurken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Strep A bakterisi konusunda bilgi verdi. Özellikle çocukları etkileyen bu bakterinin insan vücudunda hep olduğuna dikkat çeken Akkoyunlu, bağışıklık düştüğü takdirde boğazdan ya da deri köklerinden girerek boğaz ağrısı, balgamlı öksürük, yüksek ateş, kalp yetmezliği ve romatizmal hastalıklara neden olduğunu söyledi.

BOĞAZ KÜLTÜRÜ ALINMALI

İşte soru ve cevaplarla Strep A bakterisi:

-Strep A Bakterisi nedir?

Kısaltma adı GAS olan ve halk arasında BETA olarak bilinen Grup A streptokok, vücutta boğaz ve ciltte bulunur.

- Strep A Bakterisinin belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı, ateş, ciltte kızıl döküntüler, boğazda balgam, halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı.

- Strep A nasıl tespit edilir, tedavisi nasıl olur?

Belirtileri görülen hastaların acilen doktora başvurması gerekir. Acile başvuran hastalardan “hızlı strep A testi” ile beraber boğaz kültürü alınır. Eğer hızlı Strep A testi pozitif çıkarsa hemen antibiyotik tedavisine başlanır. Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekir. İstirahat ve bol sıvı alımı önerilir.

ÇOCUK VE 65 YAŞ ÜSTÜNÜ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

- Strep A bakterisi en çok kimlerde görülür?

Bağışıklığı düşmüş her insanda görülebilir. Fakat çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen herkes risk altındadır. Çocuklar temasa daha çok yakın olduğu için son dönemde en çok çocuklarda tespit edilir. Bu nedenle boğaz ağrısı olan çocuklardan mutlaka boğaz kültürü alınmalıdır.

TEMASTAN KAÇINMALI

- Strep A bakterisinden nasıl korunabiliriz?

Bu grup bakteri bulaşıcıdır. Virüsü kimseye bulaştırmamak için hasta kişilerle yakın temasta bulunulmamalı ve kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmeli. Bulaşıcılık antibiyotik tedavisinden sonra sonlanır ancak tedavi edilmeyen bakteri bir aya kadar bulaşıcıdır.



