Ankara'da yaşayan CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü, burun kanaması üzerine yüksek tansiyon şikayetiyle kentteki özel hastaneye götürülmüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etmişti.

Mengü için salı günü Meclis'te cenaze töreni düzenlenmişti.

Gazeteci Nevşin Mengü, babasını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, başsağlığı dileyenlere teşekkür etti.

TBMM'DEKİ TÖRENDEN RAHATSIZ OLDU: HİÇ İYİ OLMAMIŞ YANİ

TBMM'de düzenlenen cenazedeki tören birliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mengü, "Babamın seveni çoktu. Şahsına münasır bir karakterdi. Kızanı da, seveni de vardı. Şunu söyleyeceğim. Eski vekil olduğu için parlamentoda tören düzenleniyor ya onu eskiden asker düzenlerdi. Tören birliği olurdu, onlar yaparlardı. Bir atmosfer katıyordu. Sivilleşme diyerek polise devrettiler bu işi. Ti borusu da çalınmıyor. Bayağı kötü olmuş. Hiç iyi olmamış yani. Bazı şeylerin raconu var yani. Polisin üstündeki ceket cam göbeği, alakasız bir renk. Tören gibi değil yani." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:54 Nevşin Mengü babasının cenazesindeki tören birliğinden rahatsız oldu: Önceden askerler vardı güzeldi bu olmamış yani Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü, geçtiğimiz günlerde 73 yaşında vefat etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kendilerine başsağlığı dileyenlere teşekkür eden Mengü, TBMM'de babası için düzenlenen cenazedeki tören birliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Mengü, 'Babam eski vekil olduğu için parlamentoda tören düzenleniyor ya onu eskiden asker düzenlerdi. Tören birliği olurdu, onlar yaparlardı. Bir atmosfer katıyordu. sivilleşme diyerek polise devrettiler bu işi. Bayağı kötü olmuş, hiç iyi olmamış yani. Bu işin bir raconu var' dedi. BiP'te paylaş

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