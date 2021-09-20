Hayat Nevşin Mengünün babası eski CHPli Şahin Mengü hayatını kaybetti
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Nevşin Mengü'nün babası eski CHP'li Şahin Mengü hayatını kaybetti

Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Avukat Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde tedavi olmak üzere hastaneye götürülen Mengü'nün ölüm haberini alan

yakınları ve milletvekilleri hastaneye akın etti.

Haber Merkezi DHA
Nevşin Mengünün babası eski CHPli Şahin Mengü hayatını kaybetti
Şahin Mengü

Ankara'da yaşayan eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü, dün gece burun kanaması üzerine yüksek tansiyon şikayetiyle kentteki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Mengü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Şahin Mengü'nün ölüm haberini alan yakınları ve milletvekilleri hastaneye akın etti.

ZaferPartisi'nden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Türk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcımız Burak Mengü'nün muhterem babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü, Hakk'a yürümüştür. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, aile fertlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun, inşallah.''

Kızı haberi doğruladı

Şahin Mengü’nün kızı, Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi doğruladı. Mengü, “Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun” dedi.


Şahin Mengü kimdir?

Gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği genel sekreteri ve Türk Eğitim Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

  • Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını yapan Mengü, daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlendi.

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