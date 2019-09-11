Hayat Nörolojiye antidepresan yasağı
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Nörolojiye antidepresan yasağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılan ve nöroloji uzmanlarınca 6 aydan uzun süreli olarak reçete edilen SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlarla ilgili tartışmalı bir adım attı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle, daha önce nöroloji doktorlarınca reçete edilebilen bu ilaçlar, sadece psikiyatri doktorlarınca yazılabilir hale getirildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Toku, yeni uygulama tebliğiyle bu durumun artık rafa kalktığını söyledi. Psikiyatri doktorlarının ‘antidepresan’ olarak kullandığı bazı ilaçların nöropatik ağrıların tedavisinde ‘ağrı kesici’ maksadıyla kullanıldığını vurgulayan Toku, “Demans, alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde antipsikotik ilaçları kullanıyoruz. Bu ilaçlar son yapılan düzenlemeyle, yalnızca psikiyatri doktorları tarafından yazılabilecek. Hastaları nöroloji doktoruna muayene olduktan sonra ilaç yazdırmak için psikiyatri doktorundan randevu almak durumunda kalacak” diye konuştu.

Toku, SGK’ya hasta katılım payı olarak ödenen 15 liranın da böylece 30 lira olacağını ifade etti. Öte yandan yeni uygulamaya göre, eğitim araştırma hastaneleri de dahil olmak üzere hiçbir sağlık kuruluşunda bu ilaçların yazılmasına olanak tanınmayacak.

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