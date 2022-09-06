Obezite kanser riskini artırıyor

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Köksal Bilgen, obezitenin bazı kanser türleri dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabildiğini belirterek, obezitenin sigara kullanımından sonra ikinci "en önlenebilir" ölüm nedeni olduğunu ifade etti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, yaklaşık 2 milyar yetişkin obezite ile yaşamını sürdürürken, Türkiye'de ise obez bireylerin oranı yüzde 22'ye ulaşmış durumda bulunuyor. Birçok önemli hastalığa neden olan obezite, her yıl 4 milyondan fazla bireyin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Köksal Bilgen, obezitenin sigara kullanımından sonra ikinci "en önlenebilir" ölüm nedeni olduğunu belirtti.

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Her yıl 4 milyondan fazla bireyin hayatını kaybetmesine yol açan obezitenin, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabildiğini aktaran Bilgen, risk faktörlerini şu şekilde sıraladı:

"Besleyiciliği zayıf, yağ ve kalori açısından zengin fastfood türü gıdaların tüketilmesi. Hareketsiz yaşamın benimsenmesi. Az uyku. Genetik yapı. Yaşlılık. Hamilelik. Polikistik over sendromu, Cushing sendromu, hipotiroid, osteoartrit gibi bazı tıbbi durumlar da obeziteye neden olabiliyor."

Bilgen, sağlıklı kilonun korunmasının ya da kilo verilmesinin diyet ve egzersizle mümkün olmadığı ve sağlığı ciddi boyutta tehdit ettiği morbid obezite durumunda bariatrik cerrahinin tek tedavi seçeneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Vücut kitle indeksi 40 kg/m2’nin üzerinde olan ve 18-56 yaş grubunda bulunan hastalar en uygun hasta grubunu oluşturuyor. Bunun dışında vücut kitle indeksi 35-40 kg/m2 arasında olan ve obezitenin yol açtığı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi ek hastalıklara sahip olanlar da obezite cerrahisinden önemli ölçüde fayda görüyor. Morbid obezite ameliyatlarının yapılması için hastaların daha önce diyet yapmayı denemiş olması da bizim tarafımızdan isteniyor. Tabii ki ameliyat adayı olan hastanın ruhsal açıdan iyi durumda olması, ameliyattan sonra kurallara uyabilecek sosyal ve ruhsal iyilik hali ve bu ameliyat için motive olmuş olması da istediğimiz özellikler arasında yer alıyor."

Morbid obezitenin cerrahi tedavisinin kısıtlayıcı ameliyatlar ve hem kısıtlayıcı hem de besin maddelerinin emilimini engelleyen ameliyatlar olmak üzere ikiye ayrıldığını aktaran Bilgen, "En sık tercih edilen bariatrik cerrahi yöntemi kısıtlayıcı ameliyatlardır. Amaç, gıda alımını belli bir noktada sınırlamaya zorlayan anatomik bir yapı elde etmektir. Özellikle son yıllarda tüp mide ameliyatı olarak da bilinen yöntem bu açıdan tercih edilir. Diğer yöntem ise besinlerin emilimini azaltan gastrik bypass ya duodenal switch ameliyatlarıdır. Bu sayede kalorisi yüksek gıdaların vücut tarafından emilimi engellenerek kilo alımı azaltılır. Bu ameliyatların tamamı laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılır. Böylece hasta ameliyat sonrası hızla günlük yaşamına devam edecek duruma gelir." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 13 ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı.<br><br> İlaç devi GlaxoSmithKline (GSK) sponsorluğunda yapılan deney, kanser tedavisinde birçok hastaya ümit verdi.<br><br> Yeni bir Kolorektal Kanser(kalın bağırsak ve rektum) ilacı denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiç bir belirti kalmadığını belirtti.<br><br>Çalışma şimdilik 18 kişiden oluşan küçük bir grup üzerinde yapıldığı için daha büyük deneyler yapılması gerekiyor ancak haber yine de bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog Dr Luis Diaz, 'bunun kanser tarihinde ilk kez gerçekleştiğine' dikkat çekerek \"Sonuç gerçekten heyecan verici. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım.\" dedi Aynı zamanda Beyaz Saray Kanser Danışma Kurulu'nun bir üyesi olan Diaz, yaptıkları deneyin küçük olmasına rağmen oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi ve müjdeli haberi verdi: \"Şimdi aynı yöntemin diğer kanserlerde etkili olup olmadığını araştırıyoruz.\"<br><br> Kaliforniya Üniversitesi'nde kolorektal kanser uzmanı olan Dr. Alan P. Venook, sonucun bir ilk olduğunu açıkladı ve \"Her hastada tam bir remisyon duyulmamış şey.” dedi.<br><br> Hürriyet'te yer alan habere göre 'Dostarlimab' adı verilen yeni ilaç, kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağlıyor.<br><br> Tedavi, hücrelerin DNA'daki hasarı onarmasını önleyen bir gen mutasyonunu paylaşan tümörler için uygulandı. Bu mutasyonlar çalışmaya katılanlar da dahil tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülüyor. İlacın verildiği 18 hasta kolorektal kanser için öncesinde kemoterapi ve ameliyat gibi tedaviler almamıştı.<br><br> İlaç, hastalara altı ay boyunca her üç haftada bir verildi ve doz başına yaklaşık 11 bin dolara mal oldu. Hastaları 12 ay boyunca takip eden araştırmacılar, sürecin sonunda yaptıkları taramalarda kansere dahil hiçbir belirti göremedi.<br><br> Araştırmanın raporu, New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Makalede, \"Çalışmaya katılan hastaların hiçbiri kemoterapi almamış, ameliyat olmamıştı. İlacın kullanımı ve takibi sırasında hiçbir hastada ilerleme ya da nüksetme görülmedi\" ifadeleri yer aldı. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden çalışmaya katılan bir başka onkolog Dr Andrea Cercek, deney sonucunda iyileşen hastaların \"Aman Tanrım, radyasyon veya ameliyat ile kaybetmekten korktuğum tüm vücut fonksiyonlarımı koruyabiliyorum.\" diye sevinç gözyaşları döktüklerini anlattı.<br><br> New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma raporuna göre, kolorektal kanser hastaları kemoterapi ve ameliyat gibi uygulanan tedavilerin yan etkisi olarak bağırsak, idrar ve cinsel işlev bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyorlar.<br><br> Yapılan deneyde hastaların tümü daha tehlikeli ve daha yorucu bir tedavi sürecinden kurtulmuş oldu. Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 20'si ilacın yan etkileri ile karşı karşıya kaldı. Ancak söz konusu yan etkiler kolayca yönetildi.<br><br> Çalışma he ne kadar çığır açıcı olsa da doktorlar kanser için mucize bir ilaç bulunduğunu ilan etmek için henüz çok erken olduğunu biliyorlar. Şimdi araştırmanın genişletilmesi ve daha geniş katılımlı deneylerin yapılması planlanıyor.<br><br> Çalışmaya katılan ilk hasta olan 38 yaşındaki Sascha Roth, 2019 yılında teşhis almasından sonra komoterapiye başlayacaktı ancak bir arkadaşının ısrarı üzerine Memorial Sloan Kettering'e gitti ve Dr. Philip Paty ile görüştü.<br><br>Dr. Paty, genç kadına kanserinin kemoterapiye engel olacak bir mutasyon içerdiğini söyledi. Roth böylece deneye katılmayı kabul etti ancak sonucun başarılı olacağına inanmıyordu.<br><br>Hatta deney sonrası radyasyon ve kemoterapi almak için New York'a taşınma planları yapmıştı. İlaç tedavisinden sonra Roth tamamen iyileşti ve aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala vücudunda kanserden eser yok. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, \"Aileme söyledim onlar bile sonuca inanmadılar.\" sözleriyle anlattı.<br><br> Bilim dünyası şokta: Deneye katılan 18 kanser hastası da iyileşti ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı. Kanser hastalarını tedavi etmek amacıyla uygulanan ilaç, 18 hastanın tamamını iyileştirdi. BiP'te paylaş

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