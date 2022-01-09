​Obeziteye cerrahi çözüm

Obezite dünyada önemli halk sağlığı sorunlarının başında gelirken, ülkemizde ise her 3 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Stres, kaygı bozukluğu, depresyon ile mücadele eden kişilerde ortaya çıkan yeme bozukluğunun obeziteye davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bu kişilerin çoğu kez kendilerini sakinleştirmek maksadıyla yemeğe sarıldığını söylüyor.

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Robotik ve Laporoskopik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Karabulut, obezitenin vücut sağlığını çok yönlü etkilediğine dikkat çekti. Karabulut, 5 farklı obezite cerrahi yöntemini Yeni Şafak için yazdı.

Doç. Dr. Mehmet Karabulut

ÖLÇÜNÜZÜ KONTROL ETTİRİN

Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak tanımlanan obezitenin tespiti için DSÖ’nün Vücut Kitle İndesksi (VKİ) dikkate alınıyor. VKİ, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Buna göre VKİ; 18, 5 kg/m.’nin altında olanlar: Zayıf, 18.5 – 24, 9 kg/m. arasında olanlar: Normal kilolu,25 – 29, 9 kg/m. arasında olanlar: Fazla kilolu,30 – 39, 9 kg/m. arasında olanlar: Obez,40 kg/m.’nin üzerinde olanlar: İleri derecede obez (morbid obez) olarak tanımlanıyor.

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OBEZİTE HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Hastalık şeker, tansiyon gibi hastalıkları tetikliyor. Obezite cerrahisinin temel amacı kilo verimi değil. Ameliyat sonrası verilen kilolar, bu hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Eklem ağrıları ve uyku apnesi gibi durumların tamamen ortadan kalkması da mümkün.

KİMLER AMELİYAT OLABİLİR?

İleri derecede obez olanlar ameliyat listesinde ilk sırada yer alırken, aşırı şişmanlığa bağlı tip-2 şeker hastalığı, hipertansiyonu olanlar ameliyat olabiliyor. Obeziteye bağlı yeni tip-2 şeker ve metabolizma bozukluğu olan ve VKİ’si 30 – 35 arasındaki hastalara hekim kararı ile ameliyat yapılabiliyor.

FOTOĞRAF 9 Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay önce başlayan uygulamayla obezite hastaları ücretsiz olarak tedavi ediliyor. Hastanenin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Şeref Dokçu, obezitenin bir hastalık olduğunu ve bu konuyla ilgili vatandaşların bilinçlenmesini gerektiğini söyledi. Tedavide uyguladıkları mide botoksunun estetik amaçlı bir ameliyat olmadığını vurgulayan Dr. Dokçu, ücretsiz yapılan tedavilerin ardından hastaların vücut kitle endeksine uygun kilolarına ulaştıklarını söyledi. Dr. Dokçu, mide botoksu için özel hastanelerde hastalardan yaklaşık 20 bin TL talep edildiğini ama kendi hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığını belirtti. Hastaların ilk ay 7-8 kilo verdiğini kaydeden Dr. Dokçu, şunları söyledi:<br>\"Hatta daha fazla kilo verenler var. Hatta bir hastamız 16 kiloyu 1,5 ay gibi bir sürede verdi. Bu biraz da hastanın kendi diyetine uymasıyla ilgili bir şey. Hastalarımız 5-6 ayın sonunda mutedil kilolarına gelmektedir. Burada ayrıca kilo verdikten sonra karın kaslarında gevşemeler oluyor. Deride bir sarkmalar oluyor. Bunu da karın germe ameliyatıyla yeniden şekillendiriyoruz. Bizim burada yaptığımız ameliyatlardan herhangi bir ücret talebimiz yok. Gelen hastalarımıza, tanı koyduğumuz hastalara endikasyon olduğu sürece bu işlemlerimizi, ameliyatlarımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Genelde obezite için öncelikle en basitinden mide botoksu uyguluyoruz.\" Mide botoksundan sonra hastaların güzel kilolar verdiğini vurgulayan Dr. Dokçu, \"Vücut kitle endeksi yüksek hastalarımıza da mide küçültme ameliyatını uyguluyoruz. Onu da yine buradaki ekip arkadaşlarımızla beraber uyguluyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yaklaşık olarak 2 ay önce başladık. Genellikle obezite hastaları sıkıntılı. Vatandaşlarımızın obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmesini istiyoruz. Gerçekten obezite şu anda bir hastalık. Estetik amaçlı, kozmetik amaçlı yapılan bir ameliyat değil. Hastalarımızı öncelikle bilinçlendirmemiz gerekiyor. O bilinci aşılıyoruz\" diye konuştu.<br> Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sevim Kazanççı, tedaviye başlamadan önce 95 kilo olduğunu belirterek, \"Son zamanlarda aşırı kilo almıştım. İştahım aşırı derecede açıktı. Önüne geçemiyordum. Şu an 79 kiloya düştüm. Bununla beraber diyet ve sporla bunu destekliyorum. Hala da kilo vermeye devam ediyorum. Vücut kitle endeksime göre ideal kiloma 70- 75 arası ama sağlık açısından ne kadar kilo verirsem o kadar iyi\" dedi. Ücretsiz mide botoksu ameliyatı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel hastanelerde yaklaşık 20 bin TL'ye mal olan obezite tedavisi için uygulanan mide botoksu veya küçültmesi gibi ameliyatlar ücretsiz yapılıyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Şeref Dokçu, obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek "Estetik amaçlı yapılan bir ameliyat değil. Burada öncelikle en basitinden mide botoksu uyguluyoruz. Mide botoksundan sonra hastalarımız gayet güzel kilolar vermektedir. İlk ay 7-8 kilo gibi bir kilo veriyor" dedi.

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İşte cerrahi yöntemler

- Mide bir tüp haline geliyor

Mide küçültme ameliyatı olarak bilinen tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 90’ı çıkarılıyor. Mideyi bir tüp haline getiren yöntem,kişinin kilo alımını azaltıyor.

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- Ameliyat sonrası takip şart

Midenin hacmini küçülterek, bağırsakların bir bölümünü devre dışı bırakan Gastrik Bypass yöntemi, yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılmasını hedefliyor. Yöntem hastaların daha az gıdayla doymasını sağlıyor. Operasyon sonrası kilo verme durumu 1.5 yıl devam edebiliyor.

- Küçük kesilerle büyük müdahale

Robot ‘da Vinci’ ile gerçekleştirilen ‘robot yardımlı laparoskopi’ küçük kesilerle müdahale imkanı sunuyor.

- Komplikasyona davetiye çıkıyor

Mide kelepçesi ile mide girişine şişirilebilir bir bant takılıyor. Bu yöntem gıda alınımını kısıtlayarak kilo kaybı sağlıyor. Enfeksiyon gibi çeşitli komplikasyonlara yol açtığı için günümüzde nadiren tercih ediliyor.

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- Balon yeme kapasitesini azaltıyor

Midenin gıda alma kapasitesini düşürerek, çabuk doyma sağlayan Mide balonu ise bir ameliyat değil. 20-30 kilo fazlası olanlar ile morbid obezite cerrahisine hazırlanan aşırı kilolu süper obezlerin ameliyat öncesi kilo vermesi için uygulanıyor. İçine sıvı veya hava doldurulan bir balon, 15- 20 dakikada kişilere yerleştiriliyor. Mide balonu yönteminde, diyet yapılmazsa kilolar geri alınıyor.