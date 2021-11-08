Oktay Kaynarca: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz artık yok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün marka yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için Nişantaşı'ndaydı.

Ünlü oyuncu, ani bir kararla yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı.

"BAŞKA BİR KANALDA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çekim öncesi karavanında istirahat eden Kaynarca, son bölümüyle ekrana gelmeyip, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı.